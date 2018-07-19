Almanya'nın ilk "gece belediye başkanı" iş başında

Baden-Württemberg eyaletinin üniversite kenti Mannheim'ın Perşembe gecesinden bu yana bir "gece belediye başkanı" bulunuyor. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Hendrik Meier, Almanya'da bu unvanı alan ilk kişi oldu.

Meier'in en önemli görevi; kent sakinleri, işletmeler ve polisin çalışmalarını da gözetecek şekilde kentteki gece yaşamını canlandırmak. Bu kapsamda "herkesi" memnun edecek yeni projeler hazırlaması gerekiyor.

Mannheim belediyesinin kültürel gelişmeler departmanı sorumlusu Matthias Rauch, DW'ye yaptığı açıklamada, Mannheim’da gece hayatının kent kültüründe çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. Rauch bu alanda sorunlar olduğu için değil, olası sorunları önceden önlemek amacıyla bir "gece belediye başkanı" seçme yoluna gittiklerini belirtti.

Görev tanımı

Almanya’nın ilk "gece belediye başkanı" Meier, resmi belediye başkanları gibi gündüzleri ofisinde oturmayacak ve yasa teklifleri üzerinde çalışmayacak. Gece hayatında eğlencenin dozunu kaçıranlara karşı bir takviye polis gücü olarak da çalışmayacak.

Meier'ın ayda 50 saat çalışması ve kentteki tüm aktörleri kapsayacak projelerini hazırlaması öngörülüyor. Maaşı için ayrılmış bir bütçe bulunuyor ancak ne kadar alacağı henüz netlik kazanmadı.

İlk olarak Amsterdam'da başladı

"Gece belediye başkanlığı" fikri Holanda’nın Amsterdam kentinde doğdu. 2012 yılından bu yana "gece belediye başkanı" olan Mirik Milan, başlarda gönüllülük prensibine dayanan bu makamın gerçek bir mesleğe dönüşmesini sağladı. Maaşının yarısı belediye, kalan yarısı ise bağışlar aracılığıyla ödeniyor.

Hollanda’nın dışında Fransa'nın Toulouse ve Paris, İsviçre'nin de Zürih kentinde "gece belediye başkanları" görev yapıyor. ABD'de ise New York’un Mart 2018'den bu yana bir "gece belediye başkanı" bulunuyor. New York’ta bu görevi eski bir gece kulübü işletmecisi olan Ariel Palitz üstlendi.

DW/GA,CÖ

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