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Fotoğraf: Reuters/M. Sezer
PolitikaTürkiye

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik önlemi

1 saat önce

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun güvenlik gerekçesiyle bir gün kapalı kalacağı bildirildi. Konsolosluk, vize ve pasaport işlemlerine ilişkin randevuların iptal ediliğini duyurdu.

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Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun güvenlik gerekçesiyle 1 Şubat günü kapalı kalacağı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan uyarıda Türkiye'de yaşayan Alman vatandaşlarına dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Birçok Avrupa başkentinde kamuya açık alanlarda Kur'an'ın yakılması ve Kur'an'a zarar verilmesi olayları güvenlik birimlerinin değerlendirmesine göre İstanbul'da özellikle Beyoğlu ve Taksim bölgesinde terör saldırısı riskini artırdı. Özellilke uluslararası insan trafiğinin yoğun olduğu alanlarda temkinli ve uyanık olmaya devam edin; kalabalıktan ve halka açık yerlerden uzak durmaya çalışın. Sözü edilen bölgelerden mümkün olduğunca uzak durun. Şayet o bölgelerde yaşıyorsanız sadece zaruri ihtiyaçlarınızı karşılamak için evden çıkmaya özen gösterin. Başkonsolosluk 1 Şubat 2023 Çarşamba günü kapalı kalacaktır. Gelişmeler hakkında sizleri bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.

Başkonsolosluğun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bugün için öngörülen vize ve pasaport işlemlerine ilişkin randevuların iptal edildiği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı 27 Ocak'ta da Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına yönelik uyarılar yayınlamış ve Kur'an yakma eylemlerinin saldırı riskini artırdığına dikkat çekmişti.

Açıklamada kalabalık, kamusal yerlerden uzak durulması ve ibadet yerlerinde dikkatli olunması çağrısı yapılmıştı. Hollanda, İngiltere ve ABD de Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını güncellemiş ve vatandaşlarına dikkatli olmalarını tavsiye etmişti. 

DW/BÖ,EC

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