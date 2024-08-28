Almanya'nın İran'a ihracatı arttı, İsrail'den uyarı geldi

İran'a yönelik AB yaptırımlarının sertleştirilmesine rağmen Almanya'nın bu ülkeye ihracatı arttı. İsrail ise İran'a satılan malların çok iyi incelenmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'nın İran'a ihracatı 2024'ün ilk yarısında, sertleştirilen yaptırımlara rağmen arttı. Reuters haber ajansının, Federal İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı haberine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,6 artan ihracatın büyüklüğü 632 milyon euroya ulaştı. Sadece Haziran ayında, Almanya'nın İran'a sattığı mal ve hizmetlerin 2023'ün Haziranı'na kıyasla yüzde 4 arttığı bildiriliyor.

Almanya'nın genel ihracatında ise Ocak-Haziran 2024 döneminde, bir yıl öncesi ile karşılaştırıldığında yüze 1,6 düşüş yaşandı.

İsrail Büyükelçisi'nden Almanya'ya uyarı

Ron Prosor Fotoğraf: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Almanya'nın İran'a ihracatında yaşanan artışı değerlendiren İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, "İran, Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya dron ve füze gönderiyor. Almanya'dan elde edilen teknoloji ve bilgi birikimi burada belirleyici bir rol oynayabilir" uyarısında bulundu. Tahran ile Moskova arasındaki iş birliğinin son aylarda daha da arttığını dile getiren Prosor, "Ben İran'a ne tür mallar gönderildiğinin çok iyi denetlenmesinin, Almanya'nın güvenlik çıkarları açısından önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Ron Prosor ayrıca, Almanya'nın ihracatının suistimal edilmemesi için, İran Devrim Muhafızları'nın da Berlin tarafından bir an önce terör örgütleri listesine alınması gerektiğini savundu.

AB yaptırımları

İran'ın Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya verdiği destek nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Tahran'a uyguladığı ekonomik yaptırımları, geçen yılın Temmuz ayında sertleştirmişti. AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ayrıca, İsrail'e doğrudan saldıran İran'a yönelik yaptırımları geçen Nisan ayında bir kez daha sertleştirme kararı almıştı.

Almanya İran'a 2023 senesinde 1,2 milyar euro değerinde ihracat yaparken aynı zaman zarfında İran'dan ithalatı 245,1 milyon euro civarında oldu. Böylece 2022'ye kıyasla Almanya'nın ihracatı yüzde 24,2, ithalatı ise yüzde 18 azalmıştı. İran'a satılan Alman malları arasında ilk üç sırayı makineler, ilaç sanayii ürünleri ve kimyasal mamüller alıyor.

Reuters / ET,HT

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