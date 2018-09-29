 Almanya′nın eski başbakanı Schröder beşinci kez evlendi | ALMANYA | DW | 06.10.2018

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ALMANYA

Almanya'nın eski başbakanı Schröder beşinci kez evlendi

Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder beşinci evliliğini Güney Koreli Soyeon Kim ile yaptı. Berlin'deki Adlon Oteli'nde evliliklerini bir düğün ile kutlayan çifte 150 kadar davetli eşlik etti.

Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder (sol) ile Güney Koreli Soyeon Kim evlendi

Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder (sol) ile Güney Koreli Soyeon Kim evlendi

Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder, Güney Koreli Soyeon Kim ile evliliğini kutladı. Beş ay kadar önce Kim'in anavatanı Güney Kore'deki nikahla evlenen çift, Cuma günü Berlin'deki Adlon Oteli'nde yapılan düğünle evliliklerini kutladı.

Düğüne 150 kadar davetli katılırken, bu davetliler arasında Almanya'nın şu andaki Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier,  Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Scorpions isimli rock müzik grubunun vokalisti Klaus Meine de yer aldı.

Schröder ile Kim, Scorpions isimli rock müzik grubunun vokalisti Klaus Meine ile eşi Gabi'yi karşılıyor

Schröder ile Kim, Scorpions isimli rock müzik grubunun vokalisti Klaus Meine ile eşi Gabi'yi karşılıyor

49 yaşındaki Kim ile beşinci evliliğini gerçekleştiren 74 yaşındaki Schröder'in düğününe Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de davetli olduğu, ancak her iki davetlinin de düğüne katılmadığı belirtildi. Almanya'da yayınlanan haftalık Stern dergisine geçen aylarda bir açıklama yapan Schröder, düğüne Putin gibi bir devlet başkanının katılımının "çok fazla harcama" anlamına geleceğini söylemişti.

1998 ile 2005 yılları arasında başbakanlık yapan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Schröder, Türk kamuoyunda özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasına verdiği destek ile biliniyor. Schröder en son, 24 Temmuz'daki seçimlerden sonra cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Beştepe'de düzenlenen törene katılarak Alman hükümetini temsil etmişti.

Schröder, dördüncü kez Rusya Devlet Başkanlığı'na seçilen Putin'in görevine başlaması vesilesiyle Kremlin'de Mayıs 2018'de verilen törene de katılmıştı.

DW,dpa/DÇÜ,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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