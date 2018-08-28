Almanya’nın doğusunda tansiyon yüksek

Almanya'nın Chemnitz kentinde hafta sonunda düzenlenen festival sırasında, farklı milliyetlere sahip kişiler arasında çıkan tartışma sonucu bir Alman'ın yaşamını yitirmesi ve sonrasında başlayan ırkçı protesto gösterileri Pazartesi akşamı da devam etti. Polis yetkilileri, aşırı sağ grupların gösterisinde ve sol grupların buna karşı düzenlediği gösteride çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Aşırı sağcı göstericiler kentteki Karl Marx anıtı çevresinde toplandı.

Saksonya polisi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gösterilerde yaralananlar olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Her iki gösteriden de havai fişek ve bazı (yaralayıcı) maddeler fırlatıldı. Bunların sonucunda bazı kişiler yaralandı ve tedavi altına alınmak zorunda kaldılar. Acilen barışçıl bir şekilde kalınmasını talep ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Sağ popülist Pro Chemnitz hareketinin çağrısı ile Karl-Marx Anıtı önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi. Saksonya polisinin bir diğer Twitter mesajında ise bazı göstericilerin yüzünü kapattığı ve bazılarının da “Hitler selamı” verdikleri belirtilerek, bu ihlaller karşısında gerekenin yapılacağı kaydedildi.

Aşırı sağcıları protesto için karşı gösteri

Aşırı sağcı grupların eyleminden yaklaşık bir saat önce sol grupların gösteri düzenlendiği bildirildi. Sol grupların gösterisine yaklaşık bin kişi katıldığı belirtildi. Sol Parti Chemnitz Teşkilatı Başkanı Tim Detzner, “Yabancı gibi gözüken insanların kovalandığı sahneler, bizde kaygı yaratıyor. Chemnitz’in başka bir yüzü olduğunu, dünyaya açık ve yabancı düşmanlığına karşı olduğunu göstermek istiyoruz” dedi.

Polisin aşırı sağ ve sol grupların üyesi göstericiler arasında çatışma çıkmasını engellemek için çaba gösterdiği belirtildi. Chemnitz Emniyet Müdürü Sonja Penzel, her iki gösteri için de "iyi hazırlandıklarını” ve "yeterince polis gücü” sağladıklarını ifade etti. Penzel, ancak güvenlik gerekçesiyle kaç polis memurunun görev yaptığına ilişkin bilgi vermedi.

Polis iki tarafı birbirinden uzak tutmak için yoğun güvenlik önlemi aldı.

Soruşturmayı başsavcılık üstlendi

Öte yandan, hafta sonunda kentte yaşanan olayların ardından Saksonya Başsavcılığının soruşturma başlatacağı açıklandı. Soruşturmayı, Saksonya eyaleti Başsavcısı Hans Strobl’un yanı sıra eyalette iki yıl önce aşırı gruplarla mücadele için kurulan özel birimin yürüteceği açıklandı. Başsavcı Strobl, bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada “Zanlıların en kısa zamanda mahkemeye çıkabilmesi için soruşturmayı yoğun ve hızlı bir şekilde yürütmek” istediklerini söyledi. Saksonya Adalet Bakanı Sebastian Gemkow da, bir Alman’ın ölümüyle sonuçlanan tartışmanın yanı sıra sonrasında çıkan olaylara ilişkin “soruşturmanın da aynı kararlılıkla yürütüleceğini” vurguladı.

Karşı gösteride taşınan dövizde "Müslümanlara karşı nefrete hayır" mesajı yer alıyor.

Zanlılar hakkında tutuklama emri verildi

Bu arada, Chemnitz şehir festivali sırasında çıkan tartışmada işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutulandı. Chemnitz savcılığından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Suriyeli ile 22 yaşındaki Iraklı hakkında bir kişiyi bıçakla öldürdükleri şüphesiyle çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Pazar sabaha karşı meydana gelen olayda, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 35 yaşındaki Alman, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmişti. Olayda iki Alman da yaralanmıştı. Zanlılar Pazar günü gözaltına alınmıştı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor.

Bir Alman’ın ölümünün ardından olaylar büyümüştü

Pazar sabaha karşı yaşanan bu olayın ardından sosyal medya üzerinden yayılan söylentiler ve yapılan çağrı ile Pazar günü kent merkezinde bir protesto gösterisi düzenlenmişti. Protesto çağrısı yapanlar arasında aşırı sağcı holiganların oluşturduğu Kaotic adlı grup da bulunuyordu. Chemnitz Emniyet Müdürü Sonja Penzel, Pazar günü yapılan protesto gösterisine yaklaşık 800 kişinin katıldığını, bunlarında yaklaşık 50’sinin şiddet eğiliminin bulunduğunu belirtti. Penzel, göstericilerden bazılarının polise şişe ve taş fırlattığını aktardı. İnternette yayınlanan bazı videolarda ise gösteri sırasında yabancıların kovalandığı ve saldırıda bulunulduğu görülüyor. Bu gösteriler sırasında mağdur olan üç kişinin suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. Bu kişilerin, 18 yaşında bir Afgan ile Alman kız arkadaşı, 18 yaşında bir Suriyeli ve 30 yaşında bir Bulgar olduğu ifade edildi.

Almanya hükümeti olayları sert bir şekilde kınadı

Chemnitz’de hafta sonunda yaşanan olaylara siyasilerin yanı sıra Alman hükümeti de tepki gösterdi. Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, “Almanya’da adaleti kendisi sağlamaya çalışanlara, caddelerde nefret yaymaya çalışan gruplara, hoşgörüsüzlüğe ve aşırılığa yer yok” dedi. Berlin’de olağan basın toplantısında gelişmeleri değerlendiren Seibert, “Bu tür gösterilerle, farklı gözüken, farklı bir kökene sahip insanlara yönelik kışkırtmalara veya caddelerde nefret yayma çabasına kesinlikle göz yumamayız, bunun bizim kentlerimizde yeri yok, Alman hükümeti adına şunu söyleyebilirim, olanları en sert şekilde kınıyoruz” şeklinde konuştu.

DW,AFP,dpa/JD,GY

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