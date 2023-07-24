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PolitikaAlmanya

Almanya'nın "depremzede vizesi" uygulaması sona eriyor

4 saat önce

Almanya'nın, Kahramanmaraş depremleri sonrasında depremzedeler için yürürlüğe soktuğu kolaylaştırılmış vize uygulaması 6 Ağustos'ta sona eriyor.

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Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Almanya bayrağı
Almanya'nın İstanbul BaşkonsolosluğuFotoğraf: Yurttas Cemal/Demiroren Visual Media/ABACA/picture alliance

Kahramanmaraş depremleri sonrasında Almanya'nın depremzedeler için yürürlüğe koyduğu kolaylaştırılmış vize uygulaması sona eriyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu uygulama çerçevesinde gelen başvuruların sayısında önemli bir düşüş kaydedildiği belirtilerek, federal hükümetin bundan sonraki dönemde normal vize uygulamasının yeterli olacağını değerlendirdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 6 Şubat depremleri sonrasında kolaylaştırılmış vize uygulamasının acil ihtiyacı karşılamak üzere kısıtlı bir süre için getirildiğini, kalıcı bir çözüm olarak düşünülmediğini de sözlerine ekledi.

Kolaylaştırılmış vize uygulaması çerçevesinde Almanya'da birinci ve ikinci derecede akrabası bulunan depremzedelere ilk etapta 90 günle sınırlı olmak üzere Almanya'ya gelme imkanı tanınmış, uygulama Mayıs ayı başında üç aylığına uzatılmıştı. Bu süre 6 Ağustos'ta sona eriyor.

Sözcü, deprem sonrasında 12 bin 300'ü kolaylaştırılmış vize uygulaması çerçevesinde Schengen vizesi olmak üzere, toplam 16 bin 200 depremzedeye 90 günlük vize verildiğini, aile birleşimi çerçevesinde ise uzun süreli 3 bin 800 kişinin vize aldığını açıkladı.

Kolaylaştırılmış uygulama çerçevesinde depremzedelerin başvuruları öncelikli olarak ele alınıyordu. Dışişleri sözcüsü, diğer normal Schengen vize başvurularının da belirli bir süre içinde sonuçlandırılması gerektiğine işaret ederek mevcut koşullarda ayrıcalıklı uygulama için gerekçe kalmadığını belirtti.

 

AFP / BK,ET

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