Almanya'nın batı eyaletlerinde maaşlar daha yüksek

Almanya'da doğu eyaletlerinde ücretli çalışanlar, batıdakilere göre ayda yaklaşık 600 euro daha az kazanıyor. Bazı sektörlerde makasın daha da açıldığı belirtiliyor.

Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Batı ile Doğu Almanya'nın birleşmesinin üzerinden 30 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen, ülkenin doğusuyla batısı arasında çalışanların ücretlerinde hâlâ büyük fark bulunduğu belirtildi. Federal Hükümet'in Sol Parti'nin verdiği bir soru önergesine yanıtta, doğu eyaletlerinde tam zamanlı çalışanların ayda ortalama 3 bin 157 euro brüt maaş aldığı kaydedildi. Bu da ülkenin doğusunda çalışanların batıdaki meslektaşlarına oranla yaklaşık 600 euro daha az kazandığı anlamına geliyor.

Funke Medya'nın haberine göre, Nürnberg Federal İstihdam Dairesi verilerine dayandırılan hükümet yanıtında, batı eyaletlerinde ortalama ücret seviyesinin doğudakine oranla yaklaşık beşte bir oranında daha fazla olduğu açıklandı. Bazı sektörlerde bu makasın daha da açıldığı belirtildi. Örneğin tekstil sektöründe doğudaki çalışanlar ortalama 2 bin 282 euro kazanırken, batıda ortalama ücretin bu miktardan yüzde 65 fazla olduğu kaydedildi.

Motorlu araç ve parça imalatında ise doğu eyaletlerinde çalışanlar ortalama 3 bin 757 euro aylık maaş alırken, batıdaki maaşların bu alanda yüzde 42 fazla olduğu; doğu eyaletlerinde gemicilikte 3 bin 385 euro olan ortalama maaşın makine mühendisliğinde 3 bin 332 euro olduğu; batıdaki eyaletlerde ise bu sektörlerde çalışanların neredeyse yüzde 40 daha fazla kazandığı açıklandı.

'Doğu Zirvesi' önerisi

Sol Parti'nin Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, maaşlardaki bu büyük farkın "bariz bir adaletsizliğe" işaret ettiği eleştirisinde bulundu. Doğu eyaletlinde çalışanların birçok sektörde "ikinci sınıf" olduğuna dikkat çeken Bartsch, BaşbakanOlaf Scholz'un doğu bölgelerindeki hayalkırıklığının daha da büyümesinin önünde geçilmesi için ücret farklılıkları konusunu ivedilikle ele alması gerektiğini söyledi. Sol Partili politikacı, Scholz'un bu amaçla başbakanlıkta bir 'Doğu Zirvesi' düzenlemesini önerdi.

AFP/SÖ,JD

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