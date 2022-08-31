Almanya’nın askeri ihracatı 2021'de rekor kırdı

Almanya’da Federal Hükümet geçen yıl 9 milyar 400 milyon euro değerinde askeri malzeme ve silah ihracatına izin verdi. Bu yeni bir rekor.

Almanya’da bakanlar kurulunun bu sabah yaptığı toplantıda geçen yılın silah ve teçhizat ihracatına yönelik rapor ele alındı. Kabineye sunulan rapora göre geçen sene Federal Hükümet 9 milyar 400 milyon euro değerinde silah ve askeri malzeme ihracatına onay verdi. Bunun, bugüne kadar askeri ihracat izinlerinde verilen en yüksek miktar olduğu belirtiliyor. Pandeminin damgasını vurduğu 2020’de bu miktar 5 milyar 800 milyon euro olarak kaydedilmişti. Bu sene de Ukrayna savaşı nedeniyle yine askeri malzeme ve silah satışında ihracatın yüksek oranda artması bekleniyor.

Geçen yıl verilen onaylar Merkel hükümetine ait

Raporda, Alman hükümetinin ve sorumlu bakanlıkların izniyle geçen yıl verilen silah ve askeri malzeme ihracatı izinlerinin büyük bölümünün, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyon hükümetinin Aralık 2021'de iktidarı devralması öncesinde verildiği belirtildi. Toplam ihracatın sadece yüzde 3'üne tekabül eden 309 milyon euro değerindeki kısmın ise yeni hükümet döneminde verildiği belirtildi.

Hangi ülkelere ihracat izni çıktı

Askeri ihracat kararlarında koordinasyon yetkisine sahip Federal Ekonomi Bakanlığı, 2021 yılında verilen ihracat izinlerinin yüzde 36,4'ünün Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile NATO üyesi veya NATO ile eşdeğer görülen ülkelere çıktığını açıkladı.

Raporda yine geçen yıl "üçüncü ülkeler" diye nitelenen AB ve NATO üyesi olmayan ülkelere yönelik askeri ihracat izinlerinin 5 milyar 950 milyon olduğu da vurgulandı. Bir önceki sene olan 2020'de bu rakam 2 milyar 920 milyon euro olarak açıklanmıştı.

Geçen yıl üçüncü ülkelere yapılan ihracatta başı 4 milyar 340 milyon değerindeki ihracat ile Mısır çekti. Mısır’a verilen ihracat izinlerinde ağırlığı deniz ve hava kuvvetleri alanlarına giren malzeme ve teçhizatların oluşturduğu bildiriliyor.

Bu yıl 5 milyar 100 milyon euroluk izin çıktı

Federal Ekonomi Bakanlığı, 24 Ağustos’a yani bu yılın yaklaşık ilk sekiz ayına dair ihracat izinlerinde de 5 milyar 100 milyon euroluk onayın verildiğini duyurdu. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 900 milyon olmuştu.

Bu yıl verilen ihracat izinlerinin yüzde 76‘sının AB, NATO veya NATO ile eşdeğer görülen ülkelere yönelik olduğu belirtiliyor. Federal hükümetin bildirdiğine göre, bunlar dışında kalan ve üçüncü ülkeler diye nitelenen ülkeler kategorisine yönelik ihracat izninlerinin de geçen yıllara göre epey düşük kaldığı ve yüzde 24'te seyrettiği haber verildi.

Almanya yapımı 212A modeli denizaltı Fotoğraf: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance

Üçüncü ülkelere yönelik askeri ihracatın tüm askeri ihracattaki payı geçen yıl yüzde 63,6 olurken, 2020'de yüzde 50,1 civarında olmuştu.

Bu yıl en çok Ukrayna'ya askeri ihracat izni çıktı

Almanya’nın 2022’de üçüncü ülkelere yönelik verdiği askeri malzeme ve silah ihracatında ağırlığı Ukrayna’ya yönelik ihracat onayları oluşturdu. Buna göre Ukrayna‘ya yollanmak üzere verilen askeri malzeme ve silah ihracatının Ağustos 2022 sonuna kadar 686 milyon euro değerini bulduğu aktarılıyor. Bu da bu sene AB, NATO ve NATO ile eşit olmayan üçüncü ülkelere verilen ihracat izinlerinin yüzde 56'sına, yani yarından fazlasına tekabül ediyor.

Almanya'da Aralık 2021’de iktidarı devralan ve Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümeti, askeri ihracatta daha sıkı bir politika izleyeceğini koalisyon sözleşmesinde de kayıt altına almış ve vurgulamıştı. Hükümet, planlanan yeni bir "Askeri İhracatı Kontrol Yasası" kapsamında da sıkı askeri ihracat politikasının temel taşlarının hukuki olarak da tanımlanması hedefleniyor. Bu yasal düzenlemenin hayata geçmesi halinde Almanya'da askeri ihracatın kontrolü ilk kez kanunlarla kayıt altına alınmış olacak.

AFP / ETO,JD