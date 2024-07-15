Almanya'nın aradığı PKK şüphelisi Mallorca'da tutuklandı

Almanya tarafından aranan bir PKK şüphelisi İspanya'nın Mallorca Adası'nda tutuklandı. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan şüphelinin Almanya'ya iade edilip edilmeyeceğine İspanyol mahkemesi karar verecek.

İspanya'nın ünlü tatil adası Mallorca'da Almanya tarafından aranan ve PKK mensubu olduğundan şüphelenilen bir kişi tutuklandı.

İspanya polisinden konuya ilişkin yapılan kısa basın açıklamasında, tutuklanan kişinin Türkiye'nin yanı sıra AB ve ABD dâhil çok sayıda ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın yönetici kadrosundan olduğu ve geçen haftadan beri bir cezaevinde tutulduğu bildirildi. Polis daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Türkiye doğumlu olan şüpheli, terör saldırıları için örgüte maddi destek toplamakla suçlanıyor. Ayrıca şüphelinin örgütün Almanya'daki faaliyetlerini koordine ettiği de suçlamalar arasında yer alıyor.

Şahsın Almanya'ya iade edilip edilmeyeceğine ise mahkeme karar verecek.

Kürdistan İşçi Partisi (PKK), terör örgütü olarak sınıflandırıldığı Almanya'da yasaklanmış durumda. PKK lideri Abdullah Öcalan ise Türkiye'de 25 yıldır cezaevinde.

DW,dpa/TY,CÖ

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