 Almanya′nın aradığı şüpheli Kıbrıs′ta tutuklandı | AVRUPA | DW | 24.03.2019

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AVRUPA

Almanya'nın aradığı şüpheli Kıbrıs'ta tutuklandı

Kıbrıs'taki Rum hükümet sözcüsü, Almanya tarafından hakkında terör suçlamasıyla kovuşturma başlatılan bir Türkiye kökenli Kürt'ün mahkeme tarafından tutuklandığını açıkladı.

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Fotoğraf: Arşiv

Kıbrıs'ta Rum hükümeti, Almanya tarafından hakkında terör suçlamasıyla kovuşturma başlatılmış olan Türkiye kökenli bir Kürt'ün tutuklandığını duyurdu.

Rum hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou, söz konusu kişinin, hakkında AB genelinde çıkarılan tutuklama emri nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Almanya'ya iadesi gündemde

Sözcü, Kıbrıs'ta siyasi mülteci olarak tanınmış olan ve Rum tarafınca verilen seyahat belgeleri bulunan bu kişinin Cumartesi günü mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Türkiye vatandaşı olduğu belirtilen şüphelinin, Almanya'ya iade edilip edilmeyeceğine 60 günlük tutukluluk süresi içinde karar verilecek.

Adadaki Rum basınının konuya ilişkin haberlerinde, 60 yaşındaki şüphelinin uzun yıllardır Kıbrıs'ta yaşadığı ve yurt dışına çıkmak üzere gittiği Larnaka havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

Phileleftheros gazetesi, şüpheli hakkındaki tutuklama emrinin, Almanya'da 2013 ve 2015 yılları arasında işlediği iddia edilen terör suçları nedeniyle çıkarıldığını belirtti.

DW,AP/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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