Almanya'nın 2023'te ihracatı ve ithalatı azaldı

Almanya'nın 2023 yılında ihracat ve ithalatı azaldı. Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,4 oranında azalırken dış satım hacmi 1 trilyon 562 milyar 100 milyon euro olarak kayıtlara geçti. İthalatta ise oran olarak daha büyük bir düşüş kaydedildi. Bir önceki yıla göre yüzde 9,7 oranında düşen dış alım hacmi 1 trilyon 352 milyar 500 milyon euro olarak kaydedildi. Alman malı ürünlerin ihracatı, fiyatların da artması nedeniyle 2022 yılında bir rekor kaydetmişti. Ancak 2022 yılının fiyattan arındırılmış verileri henüz açıklanmış değil.

Aylık bazda da azalma var

Aralık ayında aylık bazda ihracat bir önceki aya göre yüzde 4,6 oranında azalırken, ithalattaki düşüş ise yüzde 6,7 oranında oldu. Almanya Aralık ayında 125 milyar 300 milyon euro değerinde ürün ihraç etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre de düşüş yüzde 4,6 olarak ölçüldü. İthalat ise Aralık ayında bir yılda yüzde 12,4 oranında düşerek 103 milyar 100 milyon euro olarak kayıtlara geçti

Kasım ayında özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatların artması ihracat sayılarına olumlu etkide bulunmuştu. Aralık ayında AB ülkelerine yapılan ihracat azalma kaydetti. AB üyesi olmayan ülkelere yapılan ihracatlar Kasım ayında hafif bir artış kaydetse de Aralık ayında tekrar düştü.

İhracatta ilk sırada ABD var

Almanya'nın ihracatta başlıca ticaret ortağı Amerika Birleşik Devletleri (ABD). ABD'ye yapılan ihracatlar Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 düşerek 12 milyar 700 milyon olarak kaydedildi. Çin'e yapılan ihracatlar yüzde 7,9 oranında düşerek 7 milyar 500 milyon euro oldu. İngiltere'ye ise 7 milyar 400 milyon euro değerine mal ihraç edildi.

Çin ithalatta başı çekiyor

İthalatta ise listenin başında Çin var. Çin'den yapılan ithalatların oranı yüzde 8,5 oranında düşerek 11 milyar 600 milyon euro oldu. ABD'den yapılan ithalatların hacmi ise yüzde 1,9 oranında artarak 8 milyar 200 milyon euroya yükseldi. Almanya'nın Avrupa Birliği ülkelerinden aldığı ürünlerin toplam değeri ise bir önceki aya göre yüzde 7,4 düşüşle 54 milyar 300 milyon euro oldu.

Şirketler sipariş eksikliğinden şikayetçi

Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (ifo) şirketler arasında yaptığı bir ankete göre hem üretim hem hizmet alanında faaliyet gösteren Alman şirketleri sipariş eksikliğinden şikayetçi. Ifo'nun Ocak ayı araştırmasına katılan sanayi şirketlerinin yüzde 36,9'u sipariş eksikliği yaşandığını belirtti. Geçen yıl yapılan araştırmada bu oran yüzde 20,9 olarak kayıtlara geçmişti. Hizmet sektöründeki şirketlerde ise sipariş eksikliği bildirenlerin oranı son dört ay içinde yüzde 29,3'ten yüzde 32,1'e yükseldi.

dpa,AFP / EC,ET

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