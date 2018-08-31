 Almanyalı Türklerden 816 milyon euroluk havale | ALMANYA | DW | 05.09.2018

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ALMANYA

Almanyalı Türklerden 816 milyon euroluk havale

Almanya'da yaşayan yabancı çalışanlar geçen yıl ülkelerine 4,6 milyar euro gönderdi. Türkiye'ye yapılan özel havalelerde ise cüzi düşüş kaydedildi.

Globus mit Geldscheinen (picture-alliance/blickwinkel)

Almanya'da yaşayan yabancı çalışanların ülkelerine yaptıkları para havaleleri 2017 yılında 4 milyar 600 milyon euroya ulaştı. 2015 yılında bu rakam 3 milyar 500 milyon euro olmuştu.

Rheinische Post gazetesinin Alman Merkez Bankası istatistiklerine dayanarak yayımladığı habere göre ülkede çalışan Türklerin Türkiye'ye gönderdiği para miktarında ise düşüş yaşandı. 2015 yılında ülkelerine 826 milyon euro havale eden Türkler, 2017 yılında 10 milyon euroluk düşüşle Türkiye'ye 816 milyon euro gönderdiler.

Yurt dışı havalelerindeki artışta mülteciler ve çalışmak üzere başka Avrupa ülkelerinden Almanya'ya gelenlerin önemli payı olduğu belirtiliyor. 2015 yılında ülkelerine 18 milyon euro gönderen Suriyeli çalışanların Euro havaleleri 2017 yılında 152 milyon euroya yükseldi. 2017'de Almanya'dan Afganistan'a 47 milyon, Irak'a 56 milyon İran'a 36 milyon, Afrika ülkelerine ise 140 milyon euroluk özel havale yapıldı.

En yüksek artış Rumen çalışanların havalelerinde kaydedildi. 2015'te Romanya'ya 115 milyon Euro gönderen Rumenler 2017 yılında 333 milyon euro havale ettiler. Bulgarların ülkelerine gönderdikleri Euro cinsinden döviz tutarı ise iki yılda 49 milyondan 144 milyon euroya çıktı.

DW, kna/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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