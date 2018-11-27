 ″Almanyalı Osmanlılar çetesinin lideri sınır dışı edilmeli″ | ALMANYA | DW | 28.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

"Almanyalı Osmanlılar çetesinin lideri sınır dışı edilmeli"

Almanya'da yasaklanan "Almanyalı Osmanlılar" adlı çetenin hüküm giymiş üyeleri Türkiye'ye sınır dışı edilmesi gündemde. Çetenin Türkiye bağlantıları üzerine de iddialar bulunuyor.

Deutschland Osmanen Germania Gang (picture alliance/dpa/P. Zinken)

Almanya'da yasaklanan ve boks kulübü altında faaliyet gösteren "Almanyalı Osmanlılar"adlı çetenin hüküm giymiş liderinin, Türkiye'ye sınır dışı edilmesi isteniyor. Baden-Württemberg eyaletinin iç istihbarat biriminin başkanı Ralf Michelfelder, söz konusu kişinin cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri gönderilmesini talep etti.

Önerdiğimiz linkler

AKP'li vekilin para verdiği iddia edilen Almanyalı Osmanlılar çetesinin olası yurt dışı bağlantısına dair soruşturma açıldı. FDP'li Rülke, "Erdoğan'ın Almanya'da paramiliter birlik kurduğu izlenimini taşıdığını" söyledi. (14.12.2017)

Almanya'da İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan Almanyalı Osmanlılar derneği, benzerleri arasında en saldırgan gruplardan biri olarak gösteriliyor. Derneğin Türk hükümetiyle de bağlantıları olduğu iddia ediliyor. (11.07.2018)

Almanya İçişleri Bakanlığı, organize suçlarla gündeme gelen Almanyalı Osmanlılar derneğinin yasaklandığını açıkladı. Almanyalı Osmanlıların bireyler ve kamu açısından “ağır tehdit” oluşturduğu ifade edildi. (10.07.2018)

Alman ZDF Frontal 21 ve Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag'a demeç veren Michelfelder, "Suçluları ve özellikle de böyle ağır suçluları daha fazla Almanya'da tutmamak gerekiyor" diye konuştu. Eyaletin Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bu yöndeki bir uygulamasından çetenin kendisini "dünya genel başkanı yardımcısı" diye tanıtan bir kişinin ve "Stuttgart kenti lideri" olan başka bir üyesinin daha etkileneceği belirtildi.

Ralf Michelfelder, boks kulübü adı altında faaliyet gösteren çetenin yasaklanması kapsamında yürütülen baskınlarda, çetenin sakladığı silah mühimmatının ancak küçük bir kısmına ulaşıldığını belirterek, "Ancak mermiler ve kovanlar bulduk. Böylece silahları olduğunu ve onları kullandıklarını biliyoruz. Bu silahlar bir yerde olmalı" dedi.

Almanyalı Osmanlılar geçen Temmuz ayında İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından yasaklanmıştı. Stuttgarter Nachrichten gazetesi, ZDF televizyonu ve NNZ am Sonntag'ın ortak haberlerinde çetenin yönetici kadrosunun komşu ülkelere kaçtığı, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve Danimarka'nın sınır kentlerinden Almanya'daki çete üyeleriyle bağlantıda oldukları belirtilmişti.

Almanyalı Osmanlılar adını kullanan ve ülkenin farklı kentlerinde boks kulübü adı altında faaliyet gösteren çetenin hakkında bir çok iddia bulunuyor. Almanyalı Osmanlıların en yoğun faaliyette olduğu eyalet ise Baden Württemberg. Çete üyeleri cinayet, kasten adam öldürmek, ağır yaralama, şantaj, fuhuş, silah ve uyuşturucu ticareti gibi birçok suçlamayla yargılanıyor.

Baden-Württemberg Emniyet Müdürü Klaus Ziwey, Aralık 2017'de bir basın toplantısı yaparak, Almanyalı Osmanlılar'ın "siyasi olarak yurt dışından kontrol edilip edilmediğinin” araştırılacağını açıklamış, bu nedenle grupla ilgili soruşturmada ilk kez anayasayı koruma birimlerinin de devreye sokulduğunu belirtmişti. Ziwey, Almanyalı Osmanlılar'ın, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ile bağlantılarının olduğunu da sözlerine eklemişti. 

DW,/GA,MK

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Deutschland Mevlüt Cavusoglu spricht auf der Reisemesse ITB in Berlin

Çavuşoğlu'ndan Almanya ve AB'ye eleştiri 27.11.2018

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Süddeutsche Zeitung’a verdiği demeçte, "Almanlar ve Avrupalılar Türkiye'ye sürekli bağımsız yargı konusunda ders vermek istiyor. Bu yanlış" dedi.

London PK Erdogan May

Türkiye Brexit'e hazır mı? 24.11.2018

Brexit süreci, Türkiye için de belirsizliklerle dolu bir dönemin kapılarını araladı. Ticari ilişkiler ve Ankara Anlaşması hem İngiltere’nin AB ile hem de Türkiye’nin İngiltere ile müzakerelerine bağlı. 

Konferenz Ein Jahrhundert deutsche Polenpolitik

Bakan Maas: Türkiye sanat ve ifade özgürlüğünü sağlamalı 21.11.2018

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye’ye sanat ve ifade özgürlüğünü sağlama çağrısında bulundu. Maas, cezaevindeki sanatçı ve yazarların serbest bırakılması için çabalarını sürdüreceğini de söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Suriye’ye sınır dışı uygulamaları askıda ancak bu uygulama şu anda sadece Aralık ayı sonuna kadar geçerli (Arşiv görüntü)

Almanya'da Suriye’ye sınır dışı tartışması

Almanya’da eyaletlerin içişleri bakanları üç günlük bir toplantı için bir araya geliyor. Suriye’ye sınır dışı uygulamalarının askıya alınması yönündeki kararın kaldırılıp kaldırılmayacağı, buluşmanın ana gündem maddesi. 

FOTO-GALERİ

Rotes Eichhörnchen vor einem Baum (Florian Möllers)

Fındık saklama stratejisi beyni büyütüyor

Bilim insanları sincapların fındık saklama stratejisini inceledi. Araştırma, bazı sincapların beyinlerinin sonbaharda diğer mevsimlere göre daha büyük olduğunu ortaya koydu. 