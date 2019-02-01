Almanya'dan yeni "küresel silahsızlanma inisiyatifi" çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni bir küresel silahsızlanma inisiyatifi oluşturulması çağrısında bulundu. Maas'ın açıklaması, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya alacağı açıklamasının hemen ardından geldi.

Cumartesi günü Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere açıklamalarda bulunan Maas, "Silahsızlanma konusunun yeniden uluslararası gündeme alınması gerekiyor. Bunu yaparken de yalnızca ABD ve Rusya değil, Çin gibi ülkelerin de sürece dahil edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Soğuk Savaş'ın sonundan bu yana birçok yeni silah sistemi geliştirildiğini hatırlatan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, Alman hükümetinin bu yeni teknolojileri denetim altına alan yeni kuralların mevcut olması için çaba sarfedeceğini kaydetti.

"Rusya pratikte yürürlükten kaldırdı"

Maas'ın ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo Cuma günü, Rusya'nın anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmesi durumunda altı ay içerisinde anlaşmadan resmi olarak çekileceklerini duyurmuştu. Pompeo, diğer silah kontrolü anlaşmaları ile ilgili müzakerelere hazır olduklarını da belirtmişti.

NATO ABD'nin kararına destek vermiş, "Müttefikler bu eylemi güçlü bir şekilde destekliyor" açıklamasında bulunmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, ülkesinin altı aylık süreyi müzakere için kullanacağını söylemişti. "Rusya'nın bu anlaşmayı ihlal ettiği açık" diyen Merkel, diyalog kapısının açık tutulmasının önemini vurgulamıştı.

Rusya'yı anlaşmayı defalarca ihlal etmek suretiyle "pratikte yürürlükten kaldırmakla" suçlayan Maas ise ABD ve Rusya'ya diyalog çağrısı yapmıştı.

1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan INF Anlaşması 500 ila 5500 menzilli nükleer başlıklı füzelerin yasaklanmasını öngörüyor.

DW,AFP/BÜ,ÖA

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