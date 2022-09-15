Almanya’dan Ukrayna’ya 2 adet çok namlulu roketatar sistemi

Almanya Ukrayna’ya iki adet daha MARS çok namlulu roketatar silah sistemi göndereceğini açıkladı. ABD de Ukrayna’ya bir parti daha silah yardımı yapacaklarını duyurdu.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya iki adet daha MARS çok namlulu roketatar silah sistemi ve 50 adet Dingo zırhlı araç teslimatı yapacaklarını açıkladı. Bakan, Berlin'in ayrıca çok namlulu roketatar sistemi için 200 füze de sağlayacağını duyurdu.

Bu hamle, Almanya'nın Ukrayna'ya yeterince güçlü silahları zamanında temin edememesi nedeniyle Berlin'in defalarca eleştirilmesinin ardından geldi.

Kiev Berlin'e savaş tankları göndermesi için baskıyı arttırdı ancak talep şu ana kadar reddedildi.

ABD'den daha fazla silah yardımı açıklaması

Öte yandan ABD Ukrayna'ya daha fazla güvenlik yardımı göndermeyi planlıyor. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby MSNBC'ye verdiği demeçte ABD'nin Ukrayna'ya bir parti daha güvenlik yardımı göndermeye hazırlandığını söyledi. Kirby konuyla ilgili başka detay vermedi.

Rusya'dan uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada ABD'nin Kiev'e daha uzun menzilli füzelerle tedarik yapmaya karar vermesi halinde "kırmızı çizgiyi" geçeceğini ve "çatışmanın bir tarafı" haline geleceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Rusya'nın "kendi topraklarını savunma hakkını saklı tuttuğunu" söyledi.

Washington Ukrayna'ya gelişmiş GMLRS tedarik etti. HIMARS rampalarından ateşlenen bu roketler, 80 km uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.

Zaharova "Washington Kiev'e daha uzun menzilli füzeler tedarik etmeye karar verirse, o zaman kırmızı çizgiyi aşmış olacak ve çatışmanın doğrudan tarafı haline gelecek" dedi.

ABD'li yetkililer Ukrayna'nın ABD roketlerini Rusya'ya saldırmak için kullanmayacağına dair söz verdiğini söylüyor.

HIMARS rampaları 300 km'ye kadar menzile sahip ATACMS taktik füzeleri ile daha uzun menzilli atışlar yapmak için de kullanılabiliyor. Üst düzey bir Ukraynalı yetkili 19 Ağustos'ta Kiev'in ATACMS'e sahip olup olmadığı konusunda açıklama yapmayı reddetti.

Ukrayna kontrolündeki en yakın bölgeye 200 km mesafedeki Saki'deki bir Rus hava üssünün 9 Ağustos'ta vurulması ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna ülkeyi işgal eden Rus birliklerine karşı Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı müttefiklerinden büyük miktarlarda silah talep etti ve büyük miktarlarda silah teslim de aldı.

Moskova, Ukrayna'nın Batı saldırganlığı için bir platform alanı olarak kullanılmasını önlemek için Ukrayna'ya asker gönderdiğini söylüyor. Kiev ve Batılı müttefikleri bu argümanları emperyal tarzda bir saldırı savaşı için temelsiz bahaneler oldukları gerekçesiyle reddediyor.

Reuters, dpa / SSB, EC