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Fotoğraf: Gregor Fischer/AP/picture-alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'dan Ukrayna'ya 2,7 milyar euroluk askeri yardım

1 saat önce

Almanya, Ukrayna'ya 2,7 milyar euro hacminde askeri yardımda bulunma kararı aldı. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, savaş sürdüğü müddetçe Almanya'nın Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini bildirdi.

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Almanya, Ukrayna'ya 2,7 milyar euro hacminde askeri yardım paketi açıkladı. Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamada söz konusu yardım paketinin tank, zırhlı araç ve uçaksavar sistemleri gibi askeri teçhizatı kapsayacağı belirtildi.

Detayları ilk olarak Alman Der Spiegel gazetesinde açıklanan paketin, 30 Leopard tankı, 20 zırhlı personel taşıyıcı, 100’den fazla savaş aracı, 18 kundağı motorlu obüs, 200 arama dronu ve hava savunma aracı içerdiği belirtildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, söz konusu askeri yardım paketinin, "Almanya'nın Ukrayna desteğinde ciddi olduğunu gösterdiğini" açıkladı. Pistorius, "Almanya sağlayabileceği bütün desteği, (savaş) ne kadar uzun sürerse sürsün sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin Almanya'ya gelmesi bekleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana ilk kez Pazar günü Almanya'ya ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor, ancak ziyaret hala resmi yetkililer tarafından duyurulmadı.

Zelenskiy'nin, 14 Mayıs'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmier ile görüştükten sonra helikopterle Aachen kentine geçerek burada Uluslararası Şarlman Ödülü'nü alması planlanıyor.

Ukrayna, Almanya'nın Rus gazına olan bağımlılığı  ve Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşımak amacıyla döşenen Kuzey Akım boru hatları planları nedeniyle Almanya'ya karşı tepkiliydi. Bunun yanı sıra Almanya, Rusya'nın işgali ardından Ukrayna'ya askeri yardım sağlamada geç kalmakla suçlanmıştı, ancak Almanya savaşın başından bu yana Ukrayna'ya en çok askeri destek sağlayan ülkelerden biri konumunda.

 

AP / AI,ET

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