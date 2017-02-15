Almanya’dan Ukrayna’nın garantörlük talebine yeşil ışık

Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, "Almanya güvenlik garantörü olmaya hazır” diyerek, Ukrayna’nın talebine yeşil ışık yakıldığını duyurdu.

Sözcü, hükümetin bugün düzenlenen olağan basın toplantısında, İstanbul’da yapılan Ukrayna-Rusya müzakerelerinin sonuçları hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Hebestreit, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam ettiğine işaret ederek müzakerelerin sonucu hakkında baştan bir yorumda bulunmak istemediğini söyledi.

Scholz Zelenskiy’e sinyali vermiş

Hebestreit, Ukrayna'nın aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin garantör olması talebiyle ilgili soruya ise şu karşılığı verdi:

“Şu kadarını söyleyebilirim: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı ile telefon görüşmelerinde, diğer bazı ülkelerle birlikte güvenlik garantörü olmaya hazır olunup olunmadığı sorusunu yöneltti. Başbakan, Almanya’nın genel olarak buna hazır olduğunun sinyalini verdi. Ama bunun tam olarak nasıl formüle edileceğine bakmak gerekecek. Ancak diğer çok sayıdaki ülke ile birlikte Almanya da güvenlik garantörü olmaya hazır.”

Garantörlüğün kapsamı belli mi?

Hükümet sözcüsüne, “Madem Başbakan bu konuyu Zelenskiy ile görüştü, o zaman bu salt askeri bir garantörlük mü olacak, yoksa daha çok ekonomik bir nitelik mi taşıyacak, Almanya ne kadar ileri gitmeyi hazır, bu konu hakkında bilgi verir misiniz?” sorusu da yöneltildi.

Bu savaşın bir askeri aktörü haline gelinmek istenmediğini hatırlatan Hebestreit, şunları kaydetti:

“Yani söz konusu olan, bir barış anlaşması üzerinde uzlaşılması sonrasında ne tür garantiler verilebileceği ve bunun ne anlama geleceği. Şu anda tartışılması gerekenler de tam olarak bunlar. Müzakere sürecinde, Ukrayna’nın güvenlik ihtiyaçları nasıl tatmin edilebilir? Aynı zamanda, her iki tarafın üzerinde uzlaşacağı, ciddiyetle sonuca bağlayacağı bir anlaşma ortaya çıkartılabilir mi? Bu bağlamda bir çok ülkeye güvenlik konusunda garantör olup olmak istemedikleri soruldu. Almanya ‘biz de hazırız’ dedi.”

NATO’nun 5'inci maddesine mi benzeyecek?

Alman hükümet sözcüsü, henüz ayrıntıların kararlaştırılmadığını, müzakerelerin sürmekte olduğunu söylemekle birlikte o aşamaya gelindiğinde Ukrayna’nın kendini güvende hissedeceği güvenlik mekanizmalarının belirlenmesi gerekeceğini kaydetti.

Sözcüye, garantörlüğün, NATO’nun bir üyeye yapılmış saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını öngören 5'inci maddesine benzer bir nitelik taşıyıp taşımayacağı da soruldu.

Hebestreit, bu soruya “Şu anda, bu konu hakkında, spekülasyon yapmak istemem” yanıtını vermekle yetindi.

Dün İstanbul’da Rus heyetiyle yüz yüze müzakereler sonrasında açıklama yapan Ukrayna heyeti, tarafsızlık statüsünü kabul etmeleri karşılığında ülkeye güvenlik garantileri sağlayacak bir garantörlük sistemi önerdiklerini duyurmuştu.

Ukraynalı yetkili David Arakhamia, garantör olabilecek ülkeleri Türkiye, Almanya, Kanada, İtalya, Polonya ve İsrail ile, Rusya dışındaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin diğer daimi üyeleri olan İngiltere, Çin, ABD, Fransa ve Kanada olarak sıralamıştı.

DW/DA,BK

© Deutsche Welle Türkçe