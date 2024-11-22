Almanya'dan UCM kararına ilk tepki: Dikkatle inceliyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, UCM'nin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararını "incelediklerini" söyledi. Orban ise Netanyahu'yu ülkesine davet etti.

Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararını "dikkatle incelediklerini" bildirdi.

Kamu yayıncısı ARD'ye konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Halihazırda kararın Almanya'da uygulama açısından tam olarak ne anlama geldiğini inceliyoruz" dedi.

Baerbock, Alman makamlarının Netanyahu ve Gallant'a karşı harekete geçip geçmeyeceklerinin, bu iki isim halihazırda Almanya'ya bir seyahat planlamadığından şu aşamada "teorik" bir konu olduğunu söyledi.

Baerbock UCM'yi tanıyan bir ülke olan Almanya'nın uluslararası hukuka saygı gösterdiğini de ifade etti.

Silah desteği değişmeyecek

UCM kararına ilişkin Alman hükümetinden yapılan bir diğer açıklamada ise "Şu aşamada bir aksiyon alınmayacağı" belirtildi.

Hükümet sözcüsü, "Berlin UCM'nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı hakkındaki yakalama kararını dikkatle inceleyecek, ancak (İsrail'den) Almanya'ya bir ziyaret planlanmadıkça başka adım atmayacak" dedi.

Sözcü kararın Alman hükümetinin İsrail'e silah satışını etkilemeyeceğini de söyledi, "İsrail'e silah sevkıyatları konusunda pozisyonumuz değişmedi" dedi.

Orban'dan Netanyahu'ya Macaristan daveti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, UCM'nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini söyledi.

Viktor Orban Fotoğraf: Petr David Josek/AP/picture alliance

Orban, Netanyahu'nun Macaristan'a gelmesi durumunda tutuklanmayacağı garantisini verdi.

Macaristan halihazırda Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürütüyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell UCM kararı üzerine "Bu bir siyasi karar değildir. Bu, bir mahkemenin, bir adalet mahkemesinin, bir uluslararası adalet mahkemesinin kararıdır. Ve saygı duyulmalı, uygulanmalıdır" diyerek Birlik üyelerinin mahkeme kararına uymakla yükümlü olduğunu hatırlatmıştı.

Orban, "Bugün İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Macaristan'a davet edeceğim ve ona eğer gelirse UCM kararının burada geçerli olmadığını söyleyeceğim" diye konuştu.

Netanyahu en son 2017 yılında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi ziyaret etmişti.

Macaristan daha önce UCM'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ülkeye serbestçe gelebileceğini, kararı tanımadıklarını açıklamıştı.

UCM Mart 2023'te Ukraynalı çocukların zorla Rusya'ya kaçırıldığı iddiaları üzerine Putin hakkında "savaş suçu" işlediği şüphesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Hollandalı Bakan İsrail gezisini iptal etti

Hollanda merkezli UCM'nin kararından saatler sonra Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu.

Bakan'ın Pazartesi günü İsrail'de olması planlanmıştı.

Veldkamp karar sonrası parlamentoda yaptığı açıklamada ülkesinin mahkeme kararlarına uyacağını, eğer Netanyahu Hollanda'ya gelirse tutuklanması gerekeceğini söyledi.

Hollandalı mevkidaşının bu açıklamasından "hayal kırıklığına uğradığını" söyleyen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Veldkamp ile görüşerek ziyareti iptal etmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

Reuters,AFP / MUK,JD

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