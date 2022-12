Almanya’dan Twitter’a tepki

Almanya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü Twitter tarafından askıya alınan gazetecilerin hesaplarının ekran görüntülerini paylaşarak hesapların askıya alınmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Bakanlık resmi Twitter sayfasında "Basın özgürlüğü isteğe göre açılıp kapatılamaz" diye yazdı. "Aşağıdaki gazeteciler artık bizi takip edemiyor, yorum yapamıyor ve eleştiremiyor. Bununla ilgili bir sorunumuz var @Twitter" ifadelerini paylaştı.

Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada hükümetin Twitter'da olup bitenlerden giderek daha fazla endişe duymaya başladığını söyledi. Hoffmann "Bunu çok yakından izliyor ve bundan ne gibi sonuçlar çıkarabileceğimizi kendimize soruyoruz" dedi ancak herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Buechner de "Gazetecilerin hesaplarının keyfi olarak kilitlenmesi kabul edilemez" şeklinde bir tweet atarak, bu politikanın devam etmesi halinde platformu terk etme tehdidinde bulundu.

Twitter Perşembe günü, şirketi ve Elon Musk'ın Twitter'ı devralması sürecini izleyen bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı. Bu hamle, sosyal medya platformunun Musk'a ait bir jet de dahil olmak üzere özel jetleri takip eden hesaplarla ilgili politikalarını değiştirmesinden bir gün sonra geldi.

Elon Musk, askıya almaların özel jetlerin takibinden kaynaklandığını ve bunun fiziksel güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Hesapları askıya alınan gazeteciler arasında New York Times muhabiri Ryan Mac, Washington Post muhabiri Drew Hall, CNN'den Donie O'Sullivan, Mashable'dan Matt Binder, The Intercept'ten Micah Lee ve Voice of America'dan Steve Herman bulunuyor.

Aaron Rupar, Tony Webster ve Keith Olbermann gibi bağımsız gazetecilerin hesapları da askıya alındı.

Twitter'a alternatif olarak bilinen Mastodon adlı sosyal medya şirketi de Perşembe günü Twitter'dan uzaklaştırıldı.

Platform, hesapları neden kapattığı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

AB'den yaptırım tehdidi

Bazı ABD'li gazetecilerin Twitter'da engellenmesinin ardından AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Elon Musk'ın şirketini uzun vadede yaptırımlarla tehdit ederek "Twitter'da gazetecilerin keyfi olarak askıya alınması haberleri endişe verici" diye yazdı.

Jourava AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA), hükümlerine dikkat çekerek Şubat 2024 ortasından itibaren AB genelinde uygulanacak olan medya özgürlüğü ve temel haklara atıfla "Kırmızı çizgiler var. Ve yakında da yaptırımlar" ifadelerini kullandı.

dpa, AFP / SSB, EC