Almanya'dan TBMM'ye beş vekil

14 Mayıs seçimlerinde Almanya'dan 5 Türk milletvekili oldu. Vekillerin üçü AKP, biri Yeniden Refah, biri de Deva Partisi'nden. CHP ise seçimlerde Almanya'dan aday göstermedi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinde Almanya'dan biri kadın beş aday Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Yaklaşık 1,5 milyon seçmenin bulunduğu Almanya'da milletvekillerinin belirlendiği ilk turda 724 bin 447 kişi oy kullandı.

Adaylardan üçü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP), biri DEVA Partisi'nden, diğeri de Yeniden Refah Partisi'ndenmilletvekili seçildi. AKP'den Zafer Sırakaya, Oğuz Üçüncü, Meryem Göka, Yeniden Refah Partisi'nden Ali Yüksel, Deva'dan da eski AKP'li Mustafa Yeneroğlu TBMM'de milletvekili olarak görev yapacak.

Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 2004 yılından bu yana bulundukları ülkelerde oylarını kullanabiliyor. Ancak yurt dışında yaşayan Türkler için ayrı bir seçim bölgesi oluşturulmadığı için sadece Türkiye'deki seçim bölgelerinden aday gösterilebiliyorlar. Bu nedenle 5 milletvekili Almanya'da yaşamalarına karşın Türkiye'deki kentlerden seçildiler.

Meryem Göka AKP'nin Berlin Temsilciliğini yapıyordu Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA/picture alliance

Meryem Göka Konya'dan seçildi

Berlin'de AKP temsilciliği yaparken babasının memleketi Konya'dan milletvekili seçilen 1963 Ettlingen doğumlu Meryem Göka'nın babası 1960'larda Almanya'ya çalışmak üzere gelen bir işçiydi. Annesi Alman olan Göka 1970'lerin sonunda ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti. Üniversitede biyoloji okudu. AKP Kadın Kolları'nda görev aldı, daha sonra partisinin dış politika departmanında çalıştı. Dört yıl önce Erdoğan tarafından AKP temsilcisi olarak Berlin'e atandı.

Oğuz Üçüncü Hamm'da yaşıyor Fotoğraf: DW/T. Yildiriim

Milli Görüş Genel Sekreterliği'nden TBMM'ye

Köln merkezli İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatında uzun yıllar genel sekreter olarak görev yapan 54 yaşındaki Oğuz Üçüncü İstanbul milletvekili oldu. Üçüncü'nün ailesi de 1960'larda Karadeniz'den Almanya'ya gelmiş. Hamm'da yaşayan Üçüncü'nün Türkiye'de bir siyasi deneyimi hiç olmadı. Dortmund Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Almanya'da inşaat mühendisi olarak çalışan Üçüncü gençlik yıllarında muhafazakar yapıdaki Milli Görüş'e katıldı ve burada genel sekreterliğe kadar yükseldi. Oğuz Üçüncü, İslam Toplumu Milli Görüş derneği hakkında açılan vergi kaçırma davası nedeniyle istifa etti. Üçüncü'nün istifasından sonra, yardımcısı Mustafa Yeneroğlu genel sekreterliğe getirildi.

Zafer Sırakaya ikinci kez seçildi. Fotoğraf: Mustafa Ozturk/AA/picture alliance

Sırakaya ikinci kez seçildi

Zafer Sırakaya 2018'den bu yana AKP sıralarında milletvekili olarak görev yapıyor. 14 Mayıs'taki seçimlerde yine İstanbul'dan seçildi. Herne'de doğan 49 yaşındaki siyaset bilimci Sırakaya, Ankara ve İngiltere'de de yüksek eğitim gördü. Sırakaya, AKP'nin Avrupa'daki lobi kuruluşu olan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD), genel başkanlığını yaptı. Ayrıca 2014-2016 yılları arasında Brüksel'de AB nezdinde AKP'yi temsil etti. Sırakaya TBMM bünyesinde oluşturulan Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu Başkanlığını yürütüyor.

Yeniden Refah'ın yurt dışı temsilcisiydi

Antalya doğumlu Ali Yüksel 74 yaşında. Türkiye'de İlahiyat okuduktan sonra bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalıştı. 1970'lerin sonunda Almanya'ya yerleşti. Burada yaklaşık 30 yıl din görevlisi olarak çalıştı. Milli Görüş başkanlığı yaptı. Yüksel son olarak Almanya'da Yeniden Refah Partisi'nin yurtdışı temsilciliğini yapıyordu.

Mustafa Yeneroğlu ilk kez 2015 yılında AKP'den İstanbul milletvekili seçildi. Fotoğraf: Mirjam Schmitt/dpa/picture alliance

Muhalefetten tek isim: Yeneroğlu

Mustafa Yeneroğlu 2015 yılında AKP'den İstanbul milletvekili seçilerek Köln'den Ankara'ya gitti. TBMM'de İnsan Hakları İhlallerini İnceleme Komisyonu Başkanlığını yürüttü. Köln'de büyüyen ve bu kentte hukuk eğitimi alan 48 yaşındaki Yeneroğlu, siyasi kariyerine Milli Görüş'te başladı. Oğuz Üçüncü'den sonra İslam Toplumu Milli Görüş derneğinin genel sekreterliğini üstlendi. Yeneroğlu, 2018'de yeniden AKP milletvekili seçildi. Ancak bu süreçten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ters düştü. AKP hükümetinin anti demokratik bulduğu icraatlarını eleştirmeyi sürdürünce 2019'da partiden istifa etmek zorunda kaldı. Bir yıl sonra da kurucu üyesi olduğu Deva Partisi'ne katıldı. Millet İttifakı'nda yer alan Deva Partili siyasetçi CHP listesinden yeniden TBMM'ye seçildi.

DW/TY,EC

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