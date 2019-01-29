 Almanya′dan Türkiye′ye yapılan silah satışları daha da azaldı | ALMANYA | DW | 15.02.2019

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ALMANYA

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışları daha da azaldı

Alman hükümetinin geçen yıl Türkiye'ye yapılmasına izin verdiği silah satışlarının hacmi 13 milyon euronun altında kaldı. Hükümetin satışlara kısıtlı izin vermesinde Türkiye'nin Suriye politikası etkili oldu.

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Almanya'dan Türkiye'ye satılan Leopard 2 tankları Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatında kullanılmıştı.

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah ve askeri malzeme ihracatında geçen yıl da önemli düşüş kaydedildi. Sol Parti'nin soru önergesine Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre Alman hükümeti 2018 yılında NATO müttefiki Türkiye'ye 12 milyon 900 bin euro tutarında 58 parti sevkiyat yapılmasına onay verdi.

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Alman hükümetinin göreve başladığı 14 Mart'tan bu yana Türkiye'ye silah ihracatında azalma kaydedildi. O tarihten beri Türkiye'ye 916 bin 902 euro değerinde 16 silah ve teçhizat satışına izin verildi. (30.09.2018)

Alman hükümetinin, Afrin operasyonunun başlamasından sonra da Türkiye’ye 4 milyon 400 bin euro tutarında silah ve savunma ürünleri satışına onay verdiği ortaya çıktı. (29.03.2018)

Leopard tanklarının üreticisi Alman Rheinmetall şirketinin, Türkiye’nin Altay tankı projesine katılımı konusunda belirsizlik sürüyor. İşbirliği Alman hükümetinin iznine bağlı. (21.03.2018)

Türkiye Afrin operasyonunda Alman savaş tanklarını kullanıyor. NATO müttefikleri arasındaki silah ticareti rutin sayılıyor. Almanya’da ise Türkiye’ye silah satılması eleştiriliyor. Nina Werkhäuser'in haberi: (23.02.2018)

Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah satışlarının hacmi 2016'da 83 milyon 900 bin euro, 2017 yılında ise 34 milyon 200 bin euro olmuştu.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde son dönem kaydedilen düzelmenin Federal Hükümet'in silah ihracat izinleriyle ilgili uygulamasını etkilemediği belirtiliyor.

Türkiye'ye daha az Alman silahı satılmasının nedenleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yıl önce YPG ile mücadele amacıyla Suriye topraklarına girmesi de gösteriliyor. Harekât sırasında Leopard 2 tipi Alman malı savaş tankları da kullanılmıştı.

15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe teşebbüsünden sonra Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesinde çok sayıda Alman vatandaşının siyasi nedenlerle Türkiye'de tutuklanması da rol oynamıştı. Alman gazeteci Deniz Yücel bundan tam bir yıl önce serbest bırakılmış, Yücel'in salıverilmesinden sonra ikili ilişkilerde düzelme kaydedilmişti.

DW, dpa/AG, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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