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Türkei Ankara | Nancy Faeser, Innenministerin Deutschland & Suleyman Soylu, Innenminister
Fotoğraf: Mehmet Kaman/Anadolu Agency/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'dan Türkiye'ye terörle mücadelede şartlı destek

2 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye'yi terörle mücadele konusunda "orantılı olma koşuluyla" desteklerini söyledi.

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ziyaretinin son günü olan Salı günü Türk mevkidaşı Süleyman Soylu ile basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de son derece yararlı temaslarda bulunduğunu belirten Faeser, iç güvenlikten terörle mücadele ve organize suçların önlenmesi gibi çok farklı konularda kapsamlı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de son dönemdeki terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için üzüntüsünü bir kez daha dile getirdiğini söyleyen Faeser, Türkiye ile bundan sonra da terörle mücadelede dayanışma içinde olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Destek var ama orantılı olma koşuluyla

Alman Bakan, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında olmalarına, içinde bulunduğu durumdan dolayı anlayış göstermelerine karşın, bu sert mücadelede "orantılı" olunması ve sivillerin korunması gerektiğini vurguladı. Faeser, "Şiddetin tırmandırılmasının engellenmesi çağrısı yapıyorum" dedi.

Faeser, terörle mücadelenin "devletler hukukuna uygun , sivil halkın korunarak yapılması gerekir, bunu da tabii ki belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser iki günlük Türkiye gezisi çerçevesinde mevkidaşı Süleyman Soylu ile bi araya geldi.
İçişleri Bakanı Nancy Faeser iki günlük Türkiye gezisi çerçevesinde mevkidaşı Süleyman Soylu ile bi araya geldi.Fotoğraf: Mehmet Kaman/Anadolu Agency/picture alliance

Öz ve Öksüz'ün iadeleri

Faeser, Almanya'da bulundukları belirtilen Gülen yapılanması davasının firari sanıklarından Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Somut vakalarla ilgili bir bilgi veremem.  Ama şunun güvencesini verebilirim; Almaya bir hukuk devleti olarak hareket ediyor ve sonuca ulaşıldığında gerektiği gibi davranacaktır."

Almanya İçiçleri Bakanı'na Almanya'da PKK'nın terör örgütü olarak kabul edilmesine karşın, Türkiye tarafından bu örgütün uzantıları olarak görülen YPG-PYD'nin bu kategoride değerlendirilmemesinin nedeni de soruldu.

PKK'nın Almanya'da 1993'ten bu yana terör örgütü olarak kabul edildiğini belirten Faeser, bu örgütle yakın olan yapılanmaların da yakından izlendiğini belirterek, "Bizde bir örgütün terör örgütü olarak sınıflandırılabilmesi için hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kriterler var. Bunları dikkate almak zorundayız ve alacağız" dedi.

Soylu, Polonya'yı hatırlatıp destek istedi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ve Irak'a yönelik operasyonlarının  Almanya'da Türkiye'dekinden farklı olarak değerlendirilmesini nasıl yorumladığı sorulan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Polonya'ya iki bomba düştü diye NATO ayağa kalktı. İnsanlar coğrafyalarına, dillerine, dinlerine yaşadıkları bölgelere göre ayrıştırılamaz. İnsan hakları dünyanın her yerinde bütün insanlara aittir. Dünyanın herhangi bir yerinde bir terör saldırısı olduğunda ne düşünüyorsak, etrafımızdaki coğrafyadaki terör örgütlerine de aynı şekilde düşünülmesini istiyoruz."

Basın toplantısında Türkiye'nin sığınmacılar konusunda gösterdiği çabaların da farkında olduğunu ifade eden Faeser, "4 milyon mültecinin burada kabul edilip insani açıdan büyük destekler sağlandığını görüyoruz" dedi.

Bakan, bunun için Türkiye'nin taktiri hak ettiğini söyledi.

DW/TY,BÖ

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