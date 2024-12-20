Almanya'dan Türkiye'ye "Suriye'de Kürtlerle çatışma" uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Ankara temasları sonrasında Suriye'deki durumun hala kırılgan olduğunu belirterek Türkiye ile Kürtler arasında bir çatışmanın hem bölge hem de Avrupa için tehlike oluşturacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, cuma günü Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığında basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenmezken, Baerbok Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde Alman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Baerbock, "Suriye'de Esad rejiminin çöküşünün ardından halk ilk kez yıllar sonra nefes alabildi, ancak sevinç yerini yeniden kaygıya bıraktı" dedi.

Bakan, özellikle Kürtlerin güvenliğinin Suriye'nin geleceği açısından kritik olduğunu vurgularken, Türkiye ile Kürtler arasında olası çatışmaların bölgedeki durumu daha da kötüleştireceğini belirtti.

Baerbock açıklamasında, Kobani'nin IŞİD’e karşı verilen mücadelenin sembolü haline geldiğini belirterek, "Kobani, sadece Kürtler için değil, tüm dünya için IŞİD terörüne karşı direnişin simgesine dönüştü. Kürtler, uluslararası Anti-IŞİD Koalisyonu ile birlikte hareket ederek sadece Suriye'yi değil, aynı zamanda Avrupa’nın güvenliğini de savundu" die konuştu.

"Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz"

Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anladıklarını söyleyen Baerbock, "Türkiye'nin terörizme karşı duyduğu kaygı, meşru bir endişedir. Ankara'da Ekim ayında yaşanan ölümcül saldırı, bu tehlikenin ne kadar somut olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ancak Kuzeydoğu Suriye'den Türkiye'ye yönelik bir tehdit olmamalıdır. Güvenlik politikalarımızı bu çerçevede ele alıyoruz" dedi.

Bakan, terör örgütü IŞİD'in yeniden güç kazanmasının Türkiye, Suriye ve Avrupa için büyük bir tehdit oluşturacağına dikkat çekerek, "Türkiye'nin ve Suriye'nin diğer komşularının güvenliği, Suriye’nin toprak bütünlüğü korunarak sağlanmalıdır. Bu kapsamda, silahlı milislerin silahsızlandırılması ve gelecekteki ulusal güvenlik yapısına entegre edilmesi önemlidir. Bu adım, sadece bölge ülkelerinin değil, uluslararası toplumun güvenlik çıkarlarına da hizmet edecektir" diye konuştu. Baerbock, uluslararası toplumun, Suriye’nin güvenliği ve istikrarı için birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Fidan'dan YPG açıklaması

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Alman mevkidaşına "PKK/YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyeceğini, PKK/YPG'nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğunu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün Suriye'deki PKK/YPG dahil tüm terörist unsurların temizlenmesiyle muhafaza edilebileceğini" vurguladı.

Fidan'ın Baerbock'a "Tüm müttefiklerimizden Türkiye’nin güvenlik kaygılarına saygı göstermesini bekliyoruz" mesajı verdiği ve Suriye’nin yeniden inşası için yapıcı bir yaklaşım ile uluslararası toplumdan destek beklentisini ilettiği bildirildi.

Baerbock ziyaret öncesinde "Kürtleri dışlamayın" demişti

Baerbock Türkiye ziyareti öncesinde Suriyeli Kürtlerle ilgili art arda mesajlar vermiş, Türkiye'ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada "Şam, Halep ve Humus'da binlerce insan katil Beşar Esad kaçtıktan sonra sokaklarda dans ederken Kobani’deki insanlar ilk rahatlamadan sonra yine nefeslerini tuttular. Yeni bir şiddetten korkuyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor: Daha barışa çok var. Suriye’nin geleceği hala pamuk ipliğine bağlı" demişti. Suriye için 8 maddelik bir plan hazırladıklarını belirten Baerbock, Suriye'nin kendi içinde tüm grupları kapsayan bir diyalog süreci başlatması gerektiğini vurgulamıştı.

Yeşiller partili politikacı Çarşamba günü de Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Ankara'ya Kürtlerin Suriye'deki kalıcı barış sürecinden dışlanmaması çağrısı yapmış, Türkiye'deki temaslarında bu konuyu "çok, çok açık bir şekilde" gündeme getireceğini belirtmişti.

Baerbock Salı günü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kobani, Kürtlerin IŞİD'e karşı cesur savaşlarının sembolüdür. Kan dökülmeye devam edilmesi, insanların 14 yıl sonra yaşaması gereken son şeydir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve barış umudunun korunmasında Türkiye'nin de sorumluluğu bulunmaktadır" ifadelerini paylaşmıştı.

Almanya'dan AB ile ilişkilerde "öncü rol" beklentisi

Türk Dışişleri kaynakları, Fidan'ın Baerbock ile görüşmesinde "DEAŞ’lıların bulunduğu kampların ve cezaevlerinin idaresi için alternatifler geliştirilmesi gerektiğini, üçüncü ülkelerin Suriye’de bulunan DEAŞ tutuklusu ve bunların ailesi olan vatandaşlarını geri kabul etmesi gerektiğini" de kaydettiğini aktardı.

Açıklamaya göre Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için AB içinde Almanya’nın öncü bir rol oynamasını beklediklerini belirten Fidan, "İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma son verilmesi gerektiğini, Gazze’de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini" de kaydetti.

Fidan, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından tarihi bir fırsat yakalandığını" belirterek üçüncü tarafların adil ve tarafsız şekilde bu süreci teşvik etmeleri gerektiğini ifade etti.

DW/BK,TY

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