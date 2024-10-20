Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatında ciddi artış

Alman hükümeti 2024 yılında Ekim ayının ortasına kadar Türkiye'ye 103 milyon euro değerindeki silah ve teçhizat ihracatı için 69 onay verdi. Alman ajansı dpa'nın haberine göre, Sahra Wagenknecht İttifakı'ndan (BSW) milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine hükümetin verdiği yanıtta, söz konusu ihracat izinleri arasında muharebe silahları da bulunduğu ve bunların değerinin 840 bin euro olduğu belirtildi.

Bu rakamlar, söz konusu alanda Almanya'dan Türkiye'ye yapılmasına onay verilen ihracat değerinin 2011 yılından bu yana ilk kez 100 milyon euroyu aştığına işaret ediyor.

Soru önergesine verilen yanıtta Almanya'nın son dönemde ihracat izni verdiği silahlar ise yer almıyor. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Federal Meclis Ekonomi Komisyonu üyelerine gönderdiği 30 Eylül tarihli yazıda, milletvekillerini Türkiye'ye verilen silah ihracat onayları hakkında bilgilendirdi. Habeck'in gönderdiği yazıda, Federal Güvenlik Konseyinin Thyssenkrupp Marine Systems ve Atlas Elektronik tarafından üretilen 156 milyon değerinde 28 adet Seahake tipi torpidonun yedek parçaları ile ihracatına onay verdiği belirtildi. Yazıda, ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz başkanlığında toplanan Federal Güvenlik Konseyinin savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren MBDA üretimi 101 güdümlü füzenin ihracatına da onay verdiği ifade edildi, ancak bunun değeri konusunda bilgi verilmedi.

Almanya'da silah ihracat izinlerinin, hükümet bünyesindeki Federal Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Ekonomi Bakanlığının da temsil edildiği Konsey'in toplantıları kamuoyuna kapalı gerçekleştiriliyor.

Alman hükümetinin Türkiye'ye silah ihracatına yönelik onaylarını artırdığını ilk olarak Spiegel dergisi duyurmuş, haberde Türkiye'nin uzun süredir istediği denizaltı ve firkateynlerin modernizasyonunda kullanılacak askeri malzemeler, teçhizat ile torpido ve füzelerin ihracatına yeşil ışık yakıldığı belirtilmişti.

Türkiye Eurofighter satın almak istiyor

Türkiye, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağını satın alabilmek için de Almanya'nın yeşil ışık yakmasını bekliyor. Bu konu Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün İstanbul'da gerçekleşen görüşmede de gündeme geldi.

İki liderin ortak basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Scholz, bir NATO ortağı olan Türkiye'ye silah satışının "tabii" olduğunu ifade ederek "Bu gayet tabii ve kısa bir süre önce bu yönde kararlarımız oldu. Buna yenileri de eklenecek" diye konuştu.

Türkiye'nin satın almayı istediği Eurofighter savaş uçakları konusunda Scholz, daha projenin "başında" olunduğunu ifade ederek İngiltere'nin görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti.

Erdoğan da "Savunma sanayi ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak iş birliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda değerli dostum Scholz'un gayretlerini takdirle karşıladığımı bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Eurofighter Typhoon savaş uçakları, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın oluşturduğu bir konsorsiyoum tarafından üretiliyor.

Silah satışı kısıtlanmıştı

Alman hükümeti, 2016 yılındaki darbe girişimine kadar Türkiye'ye yönelik kapsamlı şekilde silah ihracatına izin veriyordu. Fakat darbe girişimi ve Türk birliklerinin Suriye'ye yönelik askeri harekatları sonrasında Türkiye'ye silah ihracatı önemli ölçüde kısıtlanarak "örtülü ambargo" uygulanmaya başlandı. Alman hükümeti 2021 yılında Türkiye'ye 11,1 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat ihracatına onay verdi. 2022 yılında ise ihracat onayı 4,5 milyon euro düzeyinde kaldı. 2023 yılının başından 3 Aralık'a kadar olan dönemde ise 1,2 milyon euro değerinde ihracata onay verildi. Ekonomi Bakanlığı, 2023 yılının tamamını kapsayan sayıları henüz açıklamadı.

DW, dpa/JD, CÖ

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?