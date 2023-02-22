Almanya'dan Türkiye'ye sahra hastanesi kurma teklifi

Almanya İçişleri Bakanlığı, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında Türkiye'ye yapılan yardımlarla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasına göre Almanya'dan Türkiye'ye şimdiye kadar 40 bin yatak, 500 çadır, 338 jeneratör ve 200 solunum cihazı gönderildi. Bu yardımların Almanya'nın sivil savunmadan sorumlu kuruluşu Federal Teknik Yardım Kurumu'nun (THW) yanı sıra diğer organizasyonlar ve eyalet yönetimleri tarafından yapıldığı belirtildi.

Almanya'nın depremler nedeniyle Türkiye'ye yaptığı mali yardım miktarının 41 milyon euroyu, Suriye'ye mali yardım miktarının ise 67 milyon euroyu geçtiği açıklandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock (sağda) ve Almanya İçişleri Bakanı Faeser (soldan ikinci), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Fotoğraf: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Türkiye ve Suriye'den 111 depremzedeye vize verildi

Almanya Savunma Bakanlığı da, Türkiye'ye sahra hastanesi kurma teklifinde bulunulduğunu açıkladı. Hastanenin ameliyat, röntgen, laboratuvar gibi işlevleri yerine getirebilecek kapasitede olacağı ifade edildi. Alman ordusunun hastanenin tesisi için koşulları belirlemek için ön çalışma başlattığı ve bu çalışma tamamlandıktan sonra Türk tarafının izin vermesi halinde hastanenin yerine karar verileceği kaydedildi.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Alman Hava Kuvvetleri'nin deprem sonrasında Türkiye'ye 20'den fazla uçuş gerçekleştirdiğini ve yüzlerce ton yardım malzemesi taşıdığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre de Almanya şimdiye kadar Türkiye ve Suriye'den 111 depremzedeye vize verdi. Vize alma prosedüründe kolaylaştırma uygulamasının geçen haftadan beri yürürlükte olduğunu açıklayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü vize sayısının gelecek günlerde artacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, depremzedelerin vize alması için gerekli belgelerin sayısının "asgari" düzeye indirildiğini belirtti. Deprem bölgelerinde vize başvurularını almak için bir otobüsün de tahsis edildiğini belirtti.

KNA,dpa / EC,ET