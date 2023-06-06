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Almanya'dan Türkiye'ye ihraç edilen plastik çöpte azalma

3 saat önce

Almanya'nın Türkiye'ye ihraç ettiği plastik atık miktarı azaldı. 2021 yılında 107 bin 600 ton olan plastik atık miktarı geçen yıl 92 bin 400 ton olarak kayıtlara geçti.

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Kocaeli, Kartepe'de bir atık geridönüşüm tesisinde çalışan bir işçi
Kocaeli, Kartepe'de bir atık geridönüşüm tesisinde çalışan bir işçiFotoğraf: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Almanya'nın Türkiye'ye ihraç ettiği plastik atıkların miktarı azaldı. Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı rakamlara göre 2022 yılında Türkiye'ye gönderilen plastik atıkların miktarı 92 bin 400 ton olarak ölçüldü. 2021 yılında bu rakam 107 bin 600 ton olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye'nin en fazla plastik atık ihraç edilen ülkeler sıralamasındaki yeri ise değişmedi.

2022 yılında Almanya'nın en çok plastik atık gönderdiği ülke 153 bin 300 tonla yine Hollanda olurken ikinci sıradaki Türkiye'nin ardından üçüncü sırada 81 bin 800 ton ile Polonya bulunuyor. Almanya 2021 yılında Hollanda'ya 155 bin 800 ton plastik atık ihraç etmişti.

Son 10 yılda yüzde 51 azaldı

Federal İstatistik Dairesi bu rakamlara göre Almanya'nın ihraç ettiği plastik atıkların miktarının son 10 yılda yüzde 51 oranında azaldığını açıkladı. 2022 yılında Almanya'nın ihraç ettiği plastik atıkların toplam miktarı bir önceki yıla göre 21 bin 100 tonluk azalmayla 745 bin 100 ton olarak kayıtlara geçti. Düşüşte bazı Asya ülkelerinin ihracat kısıtlamaları getirmiş olmasının da önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Almanya plastik atık ihracatında Avrupa Birliği ülkeleri arasında açık ara en önde olmayı sürdürüyor. Almanya'nın gönderdiği atıkların önemli bir kısmı Hollanda'nın Rotterdam limanı üzerinden başka ülkelere ihraç ediliyor. AB ülkeleri arasında en çok plastik atık ihraç eden ülkeler arasında ikinci sırada Hollanda bulunurken üçüncü sırada ise Belçika yer alıyor.

Federal İstatistik Dairesi, plastik atık ihracatına dair sayıları 8 Haziran Dünya Okyanus Günü sebebiyle bugün yayınladı. Plastik atıklar dünya denizlerindeki kirlenmede başlıca rolü oynuyor ve çevreye büyük zarar veriyor.

DW, AFP / EC, JD

 

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