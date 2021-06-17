Almanya'dan Türkiye'ye Afganistan desteği

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Ankara'yı ziyaretinde Almanya'nın Karadeniz bölgesinde daha fazla taahhüt altına gireceği mesajını verirken Türk hükümetini de Afganistan'da daha önemli bir rol üstlenmesi için cesaretlendirdi.

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, bugün Ankara'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

Almanya Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından Bakan'ın ziyaretiyle ilgili yapılan paylaşımlarda "NATO'yu sağlam bir şekilde geleceğe hazırlamak önemli, çünkü Rusya'dan olduğu gibi tehditler daha çeşitli hale geldi. Bakan mevkîdaşı ile görüşmesinde şunu açıkça dile getirdi: 'Doğu kanadının Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar bütün olarak görülmesi gerekiyor'" ifadelerine yer verildi.

Bu hafta başında Brüksel'de yapılan NATO liderler zirvesinin ardından gerçekleşen ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri NATO ve ABD birliklerinin çekilmeye hazırlandığı Afganistan oldu.

"Türkiye'ye minnettarım"

Alman Bakan, "İlk etapta her şeyden önce diplomatik temsilciliklerin varlıklarını sürdürmesi konusunda aynı görüşü paylaşıyoruz. Ama bunun için havalimanında ve tıbbi olarak güvenli bir altyapı gerekiyor" dedi. Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye burada önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğu için minnettarım. Bunun sadece Türkiye'nin görevi olmayacağı konusunda ve burada ittifakın ve müttefiklerin desteğinin gerektiği noktasında da paylaşıyoruz."

Görüşmeler sürüyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlayan Türkiye, ABD ve NATO birliklerinin ülkeden çekilmesinin ardından da havalimanını işletmeyi öneriyor. Afganistan'ın dünya ile bağlantısını sağlayan havalimanı, diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından da önem taşıyor. Kabil'deki havalimanının işletilmesi ve tıbbi hizmetlerin sunulması, NATO birliklerinin Temmuz ayı başında çekilmesinin ardından, diplomatik faaliyetlerin sürdürebilmesi için şart koşuluyor.

Ancak havalimanının kim tarafından ve nasıl işletileceğine dair henüz bir karar verilmedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO zirvesi sonrasındaki açıklamasında bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirterek "Türkiye elbette burada kilit bir rol oynayacaktır" demişti.

Afganistan konusu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'in yaptığı görüşmede de gündeme gelmiş, Erdoğan toplantı sonrasındaki açıklamasında eğer Afganistan'da bir görev üstlenilecekse, "diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor" şeklinde konuşmuştu. Erdoğan ayrıca Macaristan ve Pakistan'ı da yanlarına almak istediklerini söylemişti.

Akar'ın açıklamaları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Alman Bakan Kramp-Karrenbauer ile karşılıklı anlayışa dayalı bir atmosferde görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Almanya'nın Türkiye'nin dostu ve müttefiki olduğunu belirten Akar, aynı zamanda Almanya'nın PKK'ya yönelik tutumunu ve Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatının düşmesini eleştirdi. Akar, silah ihracatı konusundaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini Alman Bakan'a söylediğini aktardı.

DW, dpa/JD, HS

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