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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser
Nancy FaeserFotoğraf: Jürgen Heinrich/IMAGO
FelaketAlmanya

Almanya'dan Türkiye'ye acil yardım planı

24 dakika önce

Almanya'da hükümet ve insani yardım kuruluşları, Türkiye ve Suriye'de depremzedelere bir an önce gereken yardımı ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

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Türkiye ve Suriye'de meydana gelen şiddetli depremin ardından Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkesinin ilk acil yardım planını açıkladı. Faeser, Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "Federal Teknik Yardım Ajansı (THW) kamplara acil durum barınakları ve su arıtma üniteleri sağlayabilir" dedi. Bakan, "THW ayrıca acil durum jeneratörleri, çadırlar ve battaniyelerden oluşan yardım malzemelerini şimdiden hazırlıyor ve talebim üzerine Türk Sivil Savunması ile yakın koordinasyon halindeler" diye konuştu.

"Elimizden gelen tüm yardım mekanizmasını harekete geçireceğiz" ifadesini kullanan Bakan, Almanya'nın, Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortaklarıyla yakın bir koordinasyon içinde olduğunu belirterek, "şu anda en acil ihtiyaç duyulan tüm araçlarla yardım edeceklerini", konuyu Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile de görüştüğünü ifade etti.

Faeser, "Bu korkunç saatlerde Türk dostlarımızla birlikte yas tutuyor ve onların yanında yer alıyoruz" diye konuştu.

İnsani yardım kuruluşları harekete geçti

Katolik yardım kuruluşu Caritas'tan da bölgedeki depremzedelere yardım sözü geldi. Caritas sözcüsü, Türkiye'de iki partnerleri bulunduğunu ve onlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine nasıl en hızlı şekilde ulaşılabileceğinin araştırıldığını açıkladı. Halep'teki Caritas'ın da yardım çalışmalarına katılacağını belirten sözcü, ilk etapta partnerlere 100 bin euroluk bir mali yardımın gönderileceğini, ancak bunu takip edecek yardımlar için önce bir durum değerlendirmesi yapmaları gerektiğini söyledi. Bir kriz ekibi oluşturduklarını açıklayan Caritas sözcüsü, yardım malzemeleri ve arama ekiplerinin de bölgedeki partnerlerle koordine edileceğini sözlerine ekledi.

Deprem sonrası Diyarbakır'da yıkılan ve hasar gören binalar - (06.02.2023)
Diyarbakır'da çok sayıda bina yıkıldıFotoğraf: AP Photo/picture alliance

Bir diğer insani yardım kuruluşu Malteser International'ın da bölgeye bir acil yardım ekibi gönderdiği belirtildi. Kuruluşun acil yardım ekibi yöneticisi Oliver Hochedez, "Gaziantep ve Kilis'teki meslektaşlarımız depremin yol açtığı büyük çaplı yıkımları bildiriyor" diye konuştu. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki mülteci bölgelerinde yerel partnerlerin acil desteğe ihtiyaç duyduğunu söyleyen Hochedez, burada zor koşullarda yaşayan yüz binlerce insanın depremin ardından soğukta ve yağmurda tamamen korunmasız kaldığına dikkat çekti.

Bölgedeki partner kuruluşlara ait hastanelerdeki yaralı sayısının giderek arttığına dikkat çeken Hochedez, yardımın bir an önce ulaştırılması gerektiğini söyledi. Binalarda ve altyapıda meydana gelen hasarın büyüklüğüne dikkat çeken Hochedez, felaketten etkilenen depremzedelerin sayısının artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

 

KNA,AFP,dpa / SÖ,ET

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