Almanya'dan Türkiye ve Rusya'ya "güvenli bölge" çağrısı

Alman hükümeti 5 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirilecek Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde bir açıklama yaparak Suriye'nin kuzeybatısında "insani bir güvenli bölge" oluşturulması çağrısında bulundu. Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer, "bölgedeki çatışmanın Suriye içinde yerlerinden edilenlerin üzerinden yürütülemeyeceğini" belirterek Türkiye ve Rusya liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in "bu insanların askeri şiddete maruz kalmadığı ve ihtiyaçlarının karşılanacağı bir bölge belirlemesi gerektiğini" söyledi.

İdlib'deki insani durumun dramatik olduğunu ve buradaki sivillerin acil koruma ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Demmer, İdlib'deki sivillere yerinden yardım gerektiğini ve bu nedenle yardım kuruluşlarının bölgeye emniyetli erişiminin sağlanması gerektiğini kaydetti. Hükümet sözcü vekili, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu konuyu Erdoğan ve Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde de gündeme getirdiğini söyledi.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da yerlerinden edilen Suriyeli sivillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için güvenlik garantilerinin önem taşıdığına vurgu yapılarak bu konuda ilk etapta Türkiye ve Rusya'nın devreye girmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada Suriye ordusunun bölgede yürüttüğü operasyonun Rus desteği olmadan mümkün olamayacağı vurgulanarak "Bu nedenle uluslararası toplumun bölgeye yardımları sürdürebilmesini mümkün kılmak üzere Türkiye ile birlikte mutabakata varılmasını öncelikle Rusya'nın ödevi olarak görüyoruz" denildi.

Çocuk ve genç sığınmacılar için çözüm arayışı

Diğer yandan Türkiye'nin sığınmacıların Avrupa yönündeki gidişine engel olmayacağını açıklaması üzerine Türk-Yunan sınırında yaşanan yığılma Avrupa'nın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Alman hükümeti sığınmacı krizine çözümde tek başına hareket etmeyeceği ve Avrupa çapında bir çözüm arandığını bildirdi.

Almanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) de Yunanistan'da yalnız başına bulunan ve reşit olmayan sığınmacıların Almanya'ya kabul edilmesi için Avrupa çapında bir çözüm bulunmasını desteklediğini açıkladı. SPD Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in AB düzleminde çözüm çabalarını desteklediklerini belirterek "Hedef AB'nin birlikte hareket etmesi. Bu olmuyorsa o zaman da en azından Portekiz, Finlandiya gibi sığınmacılar konusunda daha önce de işbirliği yapılan ülkelerle hareket edilebilir" dedi.

Öncelikle hastalar gibi özel korumaya muhtaç çocuk ve gençlerin Almanya dahil Avrupa ülkelerine kabul edilmesini savunan Mützenich, ayrıca Türkiye, Lübnan ve diğer ülkelerdeki sığınmacıların da insani yardım alması gerektiğini söyledi. Mützenich, Almanya'nın yardım ödemelerini artırdığını ve ek yardımlara da hazır olduklarını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer Salı günü sürpriz bir açıklama yaparak Avrupalı ülkelerin Yunanistan'daki kamplarda bulunan yaklaşık beş bin çocuk ve genci kabul edebileceğini belirtmiş, Avrupa ülkeleri arasında bir "gönüllüler koalisyonu" oluşturulmasını gündeme getirmişti.

Alman Aile Bakanlığı verilerine göre şu an ülkede yalnız başına gelen ve reşit olmayan yaklaşık 10 bin çocuk ve genç ile 17 bin genç yetişkin bulunuyor.

AFP,rtr/BK,HS

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