 Almanya′dan Türkiye için otoriterlik uyarısı | ALMANYA | DW | 15.05.2020

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ALMANYA

Almanya'dan Türkiye için otoriterlik uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, korona salgınının dünya genelinde otoriter eğilimleri artırmasına yönelik endişesini dile getirdi. Maas'ın dikkat çektiği ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, koronavirüs salgınının dünya genelinde insan hakları için "dramatik sonuçları" olduğunu söyledi.

Alman parlamentosunda salgının küresel sonuçlarına ilişkin gerçekleştirilen oturumda konuşan Maas, bu krizin "otoriter" eğilimleri nasıl teşvik ettiğini "büyük bir endişeyle gözlemlediklerini" belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı, koronavirüs kisvesi altında otoriter eğilimlerin güçlenmesine örnek olarak Türkiye, Rusya, Venezuela, İran ve Çin'de gazetecilere yönelik baskıcı uygulamaları gösterdi. Maas, Rusya'da ölüm tehditleri ve cezai soruşturmalara, Venezuela ve İran'daki tutuklamalara, Türkiye'deki gözdağı verme girişimlerine ve Çin'de sınır dışı edilen, tutuklanan ve ortadan kaybolan gazetecilere dikkat çekti.

"Tedbirler geçici olmalı"

"Avrupa'nın ortasında da hukukun üstünlüğüne sekte vurmak için acil durum önlemlerinin kullanıldığına şahit oluyoruz" diyen Maas, dezenformasyonun beş yıla kadar hapis cezası öngörülen bir suç olarak kabul edildiği Macaristan'ı eleştirdi.

Maas, tüm ülkelerin pandemiyle mücadele kapsamında insan haklarını geçici olarak kısıtlayan önlemler alabileceğini ancak bu tedbirlere "meşru amaçlar" için başvurulması gerektiğini ifade etti. "Orantılı olmaları lazım. Her şeyden önce de geçici olmaları lazım" diyen Maas, Almanya'nın 1 Temmuz'da AB Konseyi'nin dönem başkanlığını devralmasının ardından bu doğrultuda çağrıda bulunacağını sözlerine ekledi.

DW,AFP,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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