 Almanya′dan Türkiye çağrısı: Yaptırım için doğru zaman | AVRUPA | DW | 09.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Almanya'dan Türkiye çağrısı: Yaptırım için doğru zaman

Almanya’nın önde gelen Türkiye uzmanı Günter Seufert, Ankara’nın devreye sokulmasına ihtimal vermediği AB yaptırımlarının uygulanması için "doğru zamanın" geldiğine dikkat çekti, "Brüksel baskıyı artırmalı" dedi.

default

Avrupa Birliği dönem başkanlığı sürecinde Türkiye ile diyaloğu geliştirmek isteyen ancak AKP hükümetinden Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürme konusunda olumlu adımlar göremeyen Almanya, tavrını sertleştiriyor.

Berlin merkezli Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi (CATS) Yöneticisi Günter Seufert tarafından kaleme alınan makale, yaklaşımdaki değişikliği gözler önüne seriyor.

Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağı AB liderler zirvesi öncesinde yayımlanan makalede Seufert, Ankara’nın birliğin 1 Ekim önerilerine beklenen karşılığı vermediğine işaret ederek, "AB daha sert tedbirleri devreye sokmak zorunda kalacak" görüşünü kaydetti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerinin, AB’yi bir yol ayrımına getirdiğini belirten Seufert, bu nedenle Avrupa liderlerin Ekim ayında aldıkları kararla Türkiye’ye, "ya pozitif gündemli diyalog ya da yaptırımlar" şeklinde iki seçenek sunduğunu hatırlattı.

Günter Seufert

Günter Seufert

"Ankara AB’nin attığı büyük adıma karşılık vermedi"

AB’nin, Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesini, Türk vatandaşlarına vizelerin kolaylaştırılmasını ve göç alanındaki işbirliğinin daha fazla mali kaynak ile güçlendirilmesini hedefleyen pozitif gündemli diyalog önerisi karşılığında Ankara’dan Doğu Akdeniz’de yapıcı ve yine Kıbrıs konusunda da çözümden yana tavır almasını istediğini anımsatan Alman uzman, "Brüksel’de alınan bu karar bugüne kadar Ankara’da herhangi bir etki yaratmadı" görüşünü aktardı.

Bu süre zarfında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tek taraflı politikalarını sürdürdüğüne, Kıbrıs geriliminin tırmandırıldığına, Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin Türkiye tarafından aktive edildiğine dikkat çeken Günter Seufert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayrıca 26 Ekim’de "Fransız mallarının boykot edilmesi ve böylelikle Gümrük Birliği’nin de ihlal edilmesi çağrısında bulunduğunu" hatırlattı.

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan, AB'nin Türkiye'ye karşı yaptırım planıyla ilgili "Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz" diye konuştu. Erdoğan, ABD ile ilişkiler konusunda da Biden'ı beklediklerine işaret etti.

AB, önümüzdeki dönemde, Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin sorumlularına yaptırım uygulama kararı alabilir. Birliğin insan hakları ihlalleriyle ilgili yeni yaptırım rejimini ve olası sonuçlarını mercek altına aldık:

AB dışişleri bakanları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumunda “iyileşme yerine kötüleşme” olduğu görüşünde mutabık kaldı, olası yaptırımlar için kararı liderlere bıraktı.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan bölge ülkeleri ve Kıbrıslı Türklerin de yer alacağı bir konferans düzenlenmesini isteyerek "Muhataplarımızdan, Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz" dedi.

Türkiye’ye yönelik yaptırımların gündeme geleceği AB zirvesi öncesinde dışişleri bakanları ilişkilerin son durumuna dair bir rapor hazırlayacak. Ankara ile Brüksel arasındaki sorunlar yedi başlık altında toplanıyor.

Avrupa’da artan endişe

Erdoğan’ın, Çin’de Uygurların yaşadıklarına sessiz kalırken, kendisini "Avrupa’da sıkıntı yaşayan Müslümanların savunucusu" gibi göstermeye çalışmasının, aslında meselenin gerçekten bu olduğu konusunda kimseyi ikna edemediğine işaret eden Seufert, aynı zamanda Avrupa’yı İslam düşmanı bir medeniyet gibi gösterme çabası ve Müslümanların radikalleşmesini körükleyebilecek nitelikteki söylemlerin, artan bir endişeye yol açtığını belirtti.

CATS yöneticisi Seufert, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye’nin yerinin Avrupa’da olduğu" yönündeki sözleri ile yargı ve ekonomide reform vaadinin "güvenilmesi zor" olduğunu vurgularken, gerçekten reformların yapılmasının güç göründüğüne, "Türk cumhurbaşkanı gelinen noktada aşırı sağcı ortağına çok fazla bağımlı görünüyor" sözleriyle açıklık getirdi.

"Doğru zaman geldi"

Günter Seufert, AB’nin artık Türkiye’ye yaptırım uygulamaktan çekinmemesi gerektiğine, sakin, soğukkanlı, alttan alan tavrın Türk Hükümetini sadece daha fazla cesaretlendirdiğine işaret ettiği makalesinde, "Ankara’nın geleceğe yönelik vizyonunu öncelikli olarak askeri güce odaklaması iyi şeyler vaat etmiyor. Bu nedenle Brüksel Ankara üzerindeki baskıyı artırmalı. Doğru zaman geldi" görüşünü kaydetti.

Yaptırım önerileri

Alman uzman Seufert, bir dizi yaptırım önerisinde de bulundu. Seufert bu bağlamda Gümrük Birliği’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye’den ithal edilen ürünlere sınırlama getirebileceğine, savunma sanayi ürünlerinin ortaklaşa denetlenebileceğine, çift amaçlı malzeme ve teknoloji yani hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilecek ürünlerin Türkiye’ye ihracatının sınırlandırılabileceğini kaydetti.

Değer Akal

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Symbolbild EU Türkei

AB Türkiye’ye insan hakları yaptırımları uygulayabilir 08.12.2020

AB, önümüzdeki dönemde, Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin sorumlularına yaptırım uygulama kararı alabilir. Birliğin insan hakları ihlalleriyle ilgili yeni yaptırım rejimini ve olası sonuçlarını mercek altına aldık:

Brüssel EU-Sondergipfel

Reuters: AB taslağı Türkiye’ye yaptırım öngörüyor 09.12.2020

Yarın yapılacak olan AB liderler zirvesinin taslak metnine göre Akdeniz'deki ihtilaflı sularda Ankara'nın yaptığı doğal gaz ve petrol sondajını yürütmekle sorumlu Türk kişi ve kuruluşlarına yaptırım getirilecek.

Türkei Präsident Erdogan

Erdoğan'dan AB'ye: Yaptırımlar çok da ırgalamaz 09.12.2020

Erdoğan, AB'nin Türkiye'ye karşı yaptırım planıyla ilgili "Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz" diye konuştu. Erdoğan, ABD ile ilişkiler konusunda da Biden'ı beklediklerine işaret etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Anastasiades (solda) ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye sert yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor

Reuters: AB taslağı Türkiye’ye yaptırım öngörüyor

Yarın yapılacak olan AB liderler zirvesinin taslak metnine göre Akdeniz'deki ihtilaflı sularda Ankara'nın yaptığı doğal gaz ve petrol sondajını yürütmekle sorumlu Türk kişi ve kuruluşlarına yaptırım getirilecek.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  