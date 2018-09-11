 Almanya′dan Suudilere silah ihracatına onay | ALMANYA | DW | 19.09.2018

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ALMANYA

Almanya'dan Suudilere silah ihracatına onay

Alman hükümeti aralarında Suudi Arabistan’ın da olduğu Ortadoğu ve Körfez ülkelerine Alman şirketlerin silah ihracatını onayladı.

Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer Leopard (picture-alliance/dpa/Clemens Niesner)

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in Federal Meclis Ekonomi Komisyonu’na yazdığı bir resmi yazıya göre hükümete bağlı Federal Güvenlik Konseyi aralarında Suudi Arabistan’ın da olduğu Ortadoğu ve Körfez ülkelerine silah ihracatına onay verdi. Federal Güvenlik Konseyi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra bazı bakanlar yer alıyor.

Alman Yazı İşleri Ağı’nın (Redaktionsnetzwerk Deutschland) haberine göre Suudi Arabistan’a top konum belirleme sistemleri ihraç edilecek. Zırhlı araçlara monte edilen radar cihazları düşman ateşinin geldiği noktayı tam olarak belirleyebiliyor ve karşı atışların daha kesin bir biçimde yapılabilmesini sağlıyor.

Silah satışının onaylandığı diğer ülkeler

Ayrıca Katar'a Meteor tipi havadan havaya füzelere uygun 170 adet füze başlığı ve ateşleme sistemi ihracatı onaylandı. Söz konusu resmi yazıya göre Mısır'a Diehl’in ürettiği 7 adet hava savunma sistemi satılmasına onay verildi. Söz konusu sistemlerin Iris-T SLM füzeleriyle donatılmış olduğu belirtiliyor. Ürdün'e ise Dynamit Nobel tarafından üretilmiş 385 adet taşınabilir tanksavar satılacak. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise gemi konuşlu hava savunma sistemleri için 48 adet füze başlığı ve 91 adet hedef arama başlığı ihraç edilecek.

Tüm bu ihracatın maddi değeri söz konusu belgede yer almıyor. Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon sözleşmesinde Yemen Savaşı gerekçesiyle Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmaması konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

Sol Parti'den tepki

Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah tedariğini "sorumsuzluk” olarak niteledi. Alman hükümetinin bu şekilde "suça ortak olduğunu” belirten Dağdelen, Yemen Savaşı'na katılan tüm ülkelere silah ihracatına son verilmesi gerektiğini söyledi.

Reuters, KNA / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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