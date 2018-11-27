Almanya’dan Suriye’ye sınır dışı yasağı uzatıldı

Almanya’nın Magdeburg kentinde düzenlenen ve eyaletlerin içişleri bakanlarını buluşturan konferansta Suriye’ye sınır dışı uygulamasını askıya alma kararı 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı. Uygulama bu karar alınana kadar sadece Aralık ayı sonuna kadar geçerliydi.

Konferansta ayrıca Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye konusundaki değerlendirmelerini güncellemesi istendi. Suriye'deki durumun düzelmemesi halinde sınır dışı uygulamasını durdurma kararının otomatik olarak gelecek yılın sonuna kadar uzatılması konusunda mutabakata varıldı. İçişleri bakanlarının aldığı kararı kamuoyuna konferansa başkanlık eden Saksonya-Anhalt İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht açıkladı.

Saksonya-Anhalt İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht (ortada)

Dışişleri Bakanlığı durum raporuna göre uygulamanın uzatılacağı tahmin ediliyor. Suriye'ye dönenleri işkence, tutuklama hatta ölüm tehlikesi bekliyor. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer bir hafta önce Dışişleri Bakanlığı'nın durum raporunun belli olması sonrasında yaptığı açıklamada, "Şu anda Suriye'nin hiçbir bölgesine sınır dışı uygulaması yapılamaz, bu suçlular için de geçerli" diye konuşmuştu. Hrıstiyan Birlik Partileri'ne (CDU/CSU) üye bazı içişleri bakanları ise Seehofer'in bu sözüne karşı çıkarak suçluların sınır dışı edilebileceğini savunmuştu.

Konferansta CDU/CSU'lu eyalet içişleri bakanları sınır dışı uygulamasını 30 Haziran ile sınırlandırmak isterken, Sosyal Demokrat Partili (SPD) bakanlar askıya alma kararını bir yıl uzatma önerisi getirdi. Konferans sonrasında bir açıklama yapan SPD'li Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius varılan uzlaşmadan memnun olduğunu ve "görülebilir bir zaman" içinde Suriye'ye sınır dışı uygulanmayacağını belirtti.

dpa,epd,AFP,KNA/EC,DÇÜ

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