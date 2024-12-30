Almanya'dan Suriye'ye 60 milyon euro

Almanya çeşitli BM kurumları ve STK'lar aracılığıyla Suriye'de insani durumun iyileştirilmesi için 60 milyon euro kaynak ayırdı. Çocuklara psikolojik destek ve enkaz temizliği gibi işler öncelikli projeler.

Almanya Suriye'ye toplam 60 milyon euro tutarında yardım gönderiyor.

Suriye'de insani durumun "felaket" düzeyinde olduğunu söyleyen Alman Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, 14 yıllık iç savaşın ardından yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşayan Suriye halkının dış yardımlara muhtaç olduğunu belirtti.

Suriye'nin geleceğinin belirsiz olduğunu ancak iyimser olmak için gerekçeler olduğunu kaydeden Bakan, yardımların pozitif değişime katkı sağlayacağını ifade etti.

Schulze yardımların yalnızca Birleşmiş Milletler kurumları ve devlet dışı diğer sivil toplum kuruluşları ile bölgeye ulaştırılacağını vurguladı.

Alman Kalkınma Bakanlığına göre söz konusu kaynağın 25 milyon euro'su Suriyeli çocukların psikolojik sağlığı ve eğitimlerine yönelik projelerde kullanılmak üzere UNICEF'e aktarılacak. Çatışmalar yüzünden ülke içinde göçe zorlanmış kişilere enkaz temizliği gibi kısa dönemli iş olanakları yaratılması için 19 milyon euro da BM kalkınma programına iletilecek.

Almanya'nın Suriye'ye sağladığı destek daha önce 2024 bütçesi içinde Suriye ile bağlantılı projeler için ayrılan fondan sağlanacak.

Suriye'de dört yıl seçim yok

Suriye'nin geleceğine dair belirsizlikler sürerken yeni rejimin lideri Ahmed eş-Şera seçimlerin yapılmasının dört yılı bulabileceğini söyledi. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna röportaj veren eş-Şara, "Anayasayı yeniden yazmamız gerekiyor ki bu iki-üç yıl sürebilir" dedi.

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarına da değinen eş-Şara, "Bunlar rejimin işlediği suçlar yüzünden getirilmişti. Şimdi (devrik Suriye lideri Beşar) Esad gittiğine göre yaptırımlar da otomatik olarak kalkmalı" görüşünü savundu.

dpa,AFP / MUK,TY

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