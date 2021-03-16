 Almanya’dan Suriyeliler için bir milyar euroluk mali destek | DÜNYA | DW | 29.03.2021

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DÜNYA

Almanya’dan Suriyeliler için bir milyar euroluk mali destek

Suriyeliler için düzenlenen beşinci mali destek konferansı başlıyor. Almanya’nın, ülke için bir milyar eurodan fazla destek taahhüdünde bulunacağı belirtildi.

ARŞİV

ARŞİV

Suriye için düzenlenen beşinci donörler konferansı bugün Brüksel’de başlıyor. Birleşmiş Milletler’in Avrupa Birliği’yle birlikte düzenlediği iki günlük konferansta, Suriye’de ve komşu ülkelerde acil insani yardıma ihtiyaç duyan 24 milyon kişi için 10 milyar dolarlık bir yardım toplanması hedefleniyor.

Konferansın ilk gününde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yardım örgütleri ve iç savaşın vurduğu Suriye’den milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan komşu ülkelerden temsilcilerle video yoluyla görüşmeler gerçekleştirilecek.

Bakanlar düzeyindeki mali destek konferansı ise Salı günü yapılacak. Geçen yıl, konferansta taahhüt edilen yardım tutarı toplam 6 milyar 900 milyon euroya ulaşmıştı.

Beyaz Miğferler'e destek devam edecek

Alman Federal Hükümeti’nin Suriye’ye bir milyar eurodan fazla insani yardımda bulunacağı belirtildi. Neue Osnabrücker Zeitung’un haberine göre, geçen yılki bağış konferansında Suriye ve komşularına 1 milyar 600 milyon euro yarım taahhüdünde bulunan Federal Hükümet, bu yıl da benzer bir meblağ ile katkıda bulunacak.

Neue Osnabrücker Zeitung’un haberine göre Alman Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yarım örgütü Beyaz Miğferler’e desteğe devam etmeyi hedefliyor. Geçen yıl, örgüte 5 milyon 100 bin euroluk bir yardım yapan Federal Hükümet’in bu yıl da benzer bir yardımda bulunmayı planladığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasına dayandırılan habere göre, düzenli müzakereler ve yakın bir koordinasyonla örgüte yapılan yardımın belirlenen hedefler doğrultusunda harcandığının temin edildiği kaydedildi. Bakanlık, örgütün daha önce yapılan yardımların amacına uygun kullandığının tespit edildiğini belirtti.

2016 yılında alternatif Nobel Ödülü’ne layık görülen Beyaz Miğferliler, Rusya tarafından Beşar Esad karşıtı koalisyonun propaganda aracı olmakla suçlanıyor ve bir tehdit olarak nitelendiriliyor.

Suriye’de iç savaşın 2011’de patlak verişinden bu yana 338 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Brleşmiş Milleler verilerine göre, savaş nedeniyle 6 milyon 700 bin kişi ülke içinde yerinden olurken, 6 milyon 600 bin kadar Suriyeli de başta Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi komşu ülkeler olmak üzere, Suriye dışına kaçmak zorunda kaldı.

epd, AFP/ SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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