 Almanya′dan silah ihracatında yeni rekor | ALMANYA | DW | 15.06.2020

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ALMANYA

Almanya'dan silah ihracatında yeni rekor

Alman hükümeti 2019 yılında son on yılın en büyük silah ihracatına yeşil ışık yaktı. Satışına izin verilen silahların toplam değeri 8 milyar euroyu geçiyor.

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Alman hükümetinin silah ihracatıyla ilgili Çarşamba günü bakanlar kurulunda ele alınacak raporunun ayrıntıları kamuoyuna yansıdı.

The Pioneer adlı haber portalının Salı günkü "Başkent-Brifing" adlı haber bülteninde rapora dayandırılan bir haber yer alıyor. Habere göre Alman hükümeti 2019 yılında son on yılın en büyük silah ihracatına yeşil ışık yaktı.

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Raporda "2019 yılında Almanya 11 bin 479 tekil başvuruda silah ve cephanelerin sevkiyatı için kesin izin verdi" deniliyor. Rapora göre hükümetin izin verdiği silah, teçhizat ve cephanenin toplam değeri 8 milyar 15 milyon euroyu buluyor. 2018 yılında bu miktar 4 milyar 824 milyon euro olarak kaydedilmişti.

Rapora göre Berlin geçen yıl yaklaşık 3 milyar euro değerinde paletli ve tekerlekli askeri aracın satışına yeşil ışık yaktı. Ayrıca 1 milyar 120 milyon euro değerinde bomba, torpido ve füze; 636 milyon euro değerinde atış kontrol sistemi; 440 milyon euro değerinde savaş gemisinin satışına izin verildi.

Satış izni verilen silahların 4 milyar 484 milyon euroluk kısmı yani yüzde 56'sı Avrupa Birliği ve NATO ülkelerine ihraç edildi ya da edilecek. Üçüncü ülkelere yapılan ihracatın toplam hacmi ise 3 milyar 531 milyon euroyu buluyor. Silah ihraç edilen bu ülkeler arasında Mısır 801 milyon 800 bin euro, Endonezya ise 201 milyon 800 bin euro ile başı çekiyor.

AFP / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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