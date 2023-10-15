Almanya'dan seyahat uyarısı, ABD'den tahliye gemisi

Almanya, vatandaşlarını İsrail, Filistin toprakları ve Lübnan'a gitmemeleri konusunda uyardı. ABD ise İsrail'deki vatandaşlarının Kıbrıs'a tahliyesi için gemi organize etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarını İsrail, Filistin toprakları ve Lübnan'a yönelik seyahatler konusunda uyardı.

Bakanlığın yayımladığı seyahat uyarısında, "Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği ağır terör saldırılarıyla bağlantılı olarak bölgede şiddet olaylarının tırmanmasınedeniyle söz konusu ülke ve bölgelere yönelik seyahatlar konusunda uyarıda bulunuyoruz" denildi.

İsrail'in hâlen "İslamcı terörist grupların hedefi konumunda" olduğunu belirten Almanya Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarısının en üst düzeyde yapıldığını bildirdi.

Almanya daha önce Gazze Şeridi ve Lübnan'ın belli bölgeleri için seyahat uyarısı yayımlamıştı.

Askeri uçaklar kullanılıyor

Almanya, bölgedeki vatandaşlarının tahliyesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail veya Filistin topraklarından ayrılmak isteyen tüm Alman vatandaşlarına destek olmak için "elinden geleni yapmaya" devam edeceğini duyurdu.

Alman hava kuvvetlerine ait iki askeri kargo uçağı bugün İsrail'den getirdiği yolcularla birlikte Almanya'ya indi.

Üçüncü bir uçağın daha gün içerisinde Almanya'ya yolcu getirmesi planlanıyor. Alman ordusu başka uçuşlar için de hazırlık yapıldığını duyurdu. Açıklamada "Durumun kötüye gitmesi hâlinde, Alman ordusu bir askeri tahliye operasyonuna da hazırdır" denildi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa bu hafta İsrail'den ayrılmak isteyenler için gerçekleştirdiği özel uçuşlarla Almanya'ya yolcu taşımıştı. Şirket, sadece Cuma günü 800'ü aşkın yolcuyu Almanya'ya ulaştırmıştı. Ancak Lufthansa dün yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesi ve Tel Aviv'deki "operasyonel istikrar sorunlarının çözülememesi" nedeniyle bu uçuşları durdurduğunu duyurmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı şu ana kadar yaklaşık 2 bin 800 Alman'ın İsrail'den kara, hava ya da deniz yoluyla ayrılmasına yardımcı olunduğunu açıkladı.

ABD gemi kaldıracak

İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmeye çalışan ülkelerden ABD ise deniz yoluyla tahliye için harekete geçti.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için bir gemi organize edildiği belirtildi.

İsrail'in Hayfa limanından Kıbrıs'ın Limasol kentine gidecek olan geminin Pazartesi günü hareket edeceği açıklandı.

Elçilik, kaç yolcu alınacağını belirtmedi ancak biniş işlemlerinin yolcuların alana varış saatine göre belirleneceğini ve gemide "sınırlı yer" olduğunu duyurdu.

İsrail'de on binlerce ABD vatandaşı yaşıyor. Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırılarda 29 ABD'linin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Hâlen kayıp olan 15 kişininse Hamas tarafından rehin tutulduğu düşünülüyor.

DW,dpa,AFP,rtr/CÖ,EC

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