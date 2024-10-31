Almanya'dan sınır dışılarda artış

Alman hükümetinin, ülkede ikamet hakkı bulunmayan ya da suça karışmış yabancıların sınır dışı işlemlerini hızlandırma politikası etkisini göstermeye başladı. Yılın ilk dokuz ayında sınır dışıların sayısı yüzde 22 arttı.

Almanya'da düzensiz göçle mücadele ve ülkede ikamet hakkı bulunmayan ya da suça karışmış yabancıların daha hızlı sınır dışı edilmesine yönelik atılan adımlar etkisini göstermeye başladı.

Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yılın başından Eylül ayı sonuna kadar sınır dışı edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artışla 14 bin 706'ya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 12 bin 42 kişi sınır dışı edilmişti.

Sınır dışıların en çok Gürcistan, Kuzey Makedonya, Avusturya, Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştiği kaydedildi.

Diğer yandan Taliban'ın iktidarı yeniden ele geçirdiği Afganistan'a da Ağustos 2021'den bu yana ilk kez sınır dışılar başladı. Çeşitli suçlardan hüküm giyen 28 kişi Ağustos ayı sonunda Afganistan'a geri gönderildi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada Afganistan'a sınır dışıların süreceğini, suçluların Suriye'ye sınır dışı edilmesinin nasıl organize edilebileceğiyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini bildirmişti.

dpa/BK,TY

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