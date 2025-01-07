Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayısı arttı

Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 arttı. Sığınma başvurularında ise düşüş kaydedildi.

Bir hükümet sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Almanya'da 2024'in ilk 11 ayında sınır dışı edilen kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 arttı.

Hükümet sözcüsü, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, geçen yıl Ocak-Kasım döneminde 18 bin 400 kişinin Almanya'yı terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Sözcü, artışın federal hükümet ile eyalet yönetimlerinin geri göndermeler konusundaki ortak çabasının sonucu olduğunu söyledi.

Başbakan Olaf Scholz da Stern dergisine verdiği demeçte, geri göndermelerdeki yüzde 20'lik artışı "gerçek bir ilerleme" olarak nitelendirdi.

Almanya'da 2023 yılının tamamında sınır dışı edilen kişi sayısı 16 bin 430 olmuştu. Koronavirüs salgını öncesi dönemdeki 2019 yılında ise 22 bin kişi ülkeden ayrılmaya zorlanmıştı.

Bild gazetesine göre, 2024'te Almanya'ya yönelik sığınma taleplerinde ise düşüş yaşandı. Geçen yıl 213 bin yeni sığınma başvurusu yapıldı. Bu, 2023'te 351 bin olan başvuru sayısında üçte bir oranında azalmaya işaret etti.

DW / MUK,CÖ

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