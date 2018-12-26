 Almanya′dan Rusya′ya tartışmalı füzeleri imha çağrısı | DÜNYA | DW | 18.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Almanya'dan Rusya'ya tartışmalı füzeleri imha çağrısı

Almanya, tartışmalı füze stokunu imha etmesi için çağrıda bulunduğu Rusya'yı, ABD'nin çekilme tehdidinde bulunduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı "kurtarmaya" davet etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Moskova'da görüştü.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Moskova'da görüştü.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'yı Washington ile Moskova arasında 1987 yılında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı "kurtarmaya" çağırdı.

ABD, Rusya'nın 9M729 füzelerinin söz konusu anlaşmayı ihlal ettiğini, bu nedenle Moskova'nın elindeki stoku imha etmesi gerektiğini savunuyor. Füzelerin imhası için Rusya'ya 2 Şubat'a kadar süre tanıyan ABD, bu talebi gerçekleşmezse anlaşmadan çekileceğini belirtiyor.

Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD ile Rusya arasında yeni bir krize neden olan bu konuya değinerek, "Rusya'nın anlaşmayı kurtarabileceği düşüncesindeyiz" dedi. Maas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diğer NATO üyeleri gibi biz de bu anlaşmayı ihlal eden bir füze olduğuna ve imha edilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki imzalanan INF Anlaşması, karadan fırlatılan ve 500 ila 5 bin 500 kilometre menzile sahip olan güdümlü ve balistik füzelerin üretimini, denenmesini ve konuşlandırılmasını yasaklıyor.

Lavrov: Kanıt göstersinler

Rusya, füzelerin 500-5 bin 500 kilometre aralığındaki mesafede denenmediğini belirterek ABD'yi anlaşmadan çekilmek için mazeret üretmekle suçluyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Maas'la gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, füzelerin INF Anlaşması'nın izin verdiği menzil aralığında denendiği yönündeki Rus argümanını yineledi ve ABD'yi kanıt sunmaya davet etti. Lavrov, "Menzilin aşıldığını düşünüyorlarsa, ellerinde uydu görüntüsü ya da başka bir şey olmalı. Ama bize hiçbir şey göstermediler" dedi.

DW,dpa,AFP,AP/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya Dışişleri Bakanı nükleer silahlanmaya karşı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD ile Rusya arasındaki orta menzilli silah antlaşmasının feshi halinde, Almanya ve Avrupa’ya nükleer başlıklı orta menzilli füze konuşlandırılmasına "kesinlikle karşı olduğunu" açıkladı. (26.12.2018)  

Putin: ABD Afganistan'dan çekileceğini de her yıl söylüyor

Rusya Devlet Başkanı Putin’in yıllık basın toplantısında Suriye ve Ukrayna konuları öne çıktı. Batı’yı Rusya’nın gelişmesini frenlemek istemekle suçlayan Putin, ABD'nin Suriye kararını da değerlendirdi. (20.12.2018)  

ABD ve Rusya arasında silahsızlanma gerginliği

ABD'nin orta menzilli silahlar anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle Rusya'ya anlaşmaya uyması için ültimatom verdi. Rusya anlaşmayı ihlal ettiğini reddediyor. (05.12.2018)  

Benzer içerik

Irak Außenminister Heiko Maas in Bagdad

Almanya Dışişleri Bakanı nükleer silahlanmaya karşı 26.12.2018

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD ile Rusya arasındaki orta menzilli silah antlaşmasının feshi halinde, Almanya ve Avrupa’ya nükleer başlıklı orta menzilli füze konuşlandırılmasına "kesinlikle karşı olduğunu" açıkladı.

Russland | Putin verkündet Test der Interkontinentalrakete Avangard sei erfolgreich verlaufen

Rusya'nın yeni hipersonik füzesi 2019'da hazır 26.12.2018

Uluslararası nükleer silahlanmanın tartışıldığı ortamda denenen yeni Rus kıtalararası balistik füzesi "Avangard" 6 bin kilometre uzaklıktaki hedefini vurmayı başardı. Putin, füzeyi "yenilmez" olarak nitelemişti.

UN-Sicherheitsrat in New York Deutschland

Almanya yeniden BM Güvenlik Konseyi'nde 01.01.2019

1 Ocak'tan itibaren Almanya yeniden BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğini üstlendi. Peki, ülkenin planları neler ve Almanya şu anda BM ile birlikte nerelerde görev alıyor?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Fotoğraf: Arşiv

İdlib'de HTŞ'ye bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünü hedef alan bir bombalı saldırı düzenlendiği, patlamada en az 11 kişinin öldüğü bildirildi. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  