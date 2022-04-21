  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Hamburg Limanı'nda konteyner gemileri
Hamburg Limanı'nda konteyner gemileriFotoğraf: Rupert Oberhäuser/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya’dan Rusya’ya ihracatta büyük düşüş

1 saat önce

Almanya’nın önemli ticari ortaklarından Rusya’ya yönelik ihracatı Mart ayında, bir önceki aya oranla yaklaşık yüzde 60 azaldı.

https://www.dw.com/tr/almanyadan-rusyaya-ihracatta-b%C3%BCy%C3%BCk-d%C3%BC%C5%9F%C3%BC%C5%9F/a-61531472

Almanya'nın Rusya'ya ihracatı, Ukrayna Savaşı'nın birinci ayında yüzde 57,5 oranında azaldı. Almanya Federal İstatistik Dairesi tarafından yayınlanan geçici verilere göre, Rusya'ya uygulanan yaptırımların da etkisiyle, Almanya'dan bu ülkeye Mart ayında ihraç edilen malların toplam değeri 1,1 milyar euroya geriledi.

Böylece, Şubat ayında, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkeler arasında, Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı 5'inci ülke olan Rusya Federasyonu, Mart ayında 12'inci sıraya gerilemiş oldu.

AB'ye ihracatta da düşüş var

Almanya'nın AB ülkelerine ihracatında da Mart ayında bir önceki aya oranla yüzde 7,2 düşüş kaydedildi. İstatistik Dairesi, AB dışı ülkelere yapılan ihracatın toplam hacminin 52,8 milyar euro olduğunu ve bunun geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 oranında bir artışa tekabül ettiğini bildirdi.

13,5 milyar euro ihracat hacmi ile (Mart 2021'e göre yüzde 21 artış) Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya'nın AB dışındaki en önemli ticari ortağı olma özelliğini taşıyor. Bu alanda ikinci sırada Çin, üçüncü sırada da İngiltere geliyor.

Almanya'nın AB dışı ülkelere ihracatı, toplam ihracatının yaklaşık yarısına denk geliyor. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin, Alman dış ticareti ile ilgili detaylı verileri 4 Mayıs'ta açıklanacak.

 

dpa,AFP / ET,EC

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Bir kişi elindeki paraları başka bir kişiye uzatıyor

Türkiye'nin dörtte üçü "yolsuzluk arttı" diyor

Yolsuzluk
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

external

HSK'dan yargıya 'istifaya davet' zorlaması

HSK'dan yargıya 'istifaya davet' zorlaması

Politika
15 saat önce
02:11 dak.
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

external

Mühendisler neden Türkiye’den Almanya'ya göç ediyor?

Mühendisler neden Türkiye’den Almanya'ya göç ediyor?

Teknoloji
19 Nisan 2022
10:56 dak.
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Julian Assange

Assange'ın ABD'ye iade yolu açıldı

Assange'ın ABD'ye iade yolu açıldı

Politika
19 saat önce
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön