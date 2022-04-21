Almanya’dan Rusya’ya ihracatta büyük düşüş

Almanya'nın Rusya'ya ihracatı, Ukrayna Savaşı'nın birinci ayında yüzde 57,5 oranında azaldı. Almanya Federal İstatistik Dairesi tarafından yayınlanan geçici verilere göre, Rusya'ya uygulanan yaptırımların da etkisiyle, Almanya'dan bu ülkeye Mart ayında ihraç edilen malların toplam değeri 1,1 milyar euroya geriledi.

Böylece, Şubat ayında, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkeler arasında, Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı 5'inci ülke olan Rusya Federasyonu, Mart ayında 12'inci sıraya gerilemiş oldu.

AB'ye ihracatta da düşüş var

Almanya'nın AB ülkelerine ihracatında da Mart ayında bir önceki aya oranla yüzde 7,2 düşüş kaydedildi. İstatistik Dairesi, AB dışı ülkelere yapılan ihracatın toplam hacminin 52,8 milyar euro olduğunu ve bunun geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 oranında bir artışa tekabül ettiğini bildirdi.

13,5 milyar euro ihracat hacmi ile (Mart 2021'e göre yüzde 21 artış) Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya'nın AB dışındaki en önemli ticari ortağı olma özelliğini taşıyor. Bu alanda ikinci sırada Çin, üçüncü sırada da İngiltere geliyor.

Almanya'nın AB dışı ülkelere ihracatı, toplam ihracatının yaklaşık yarısına denk geliyor. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin, Alman dış ticareti ile ilgili detaylı verileri 4 Mayıs'ta açıklanacak.

dpa,AFP / ET,EC