Almanya'dan Rusya'ya 15 milyon euroluk araç ihracına gözaltı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde, yasa dışı yollarla Rusya'ya 15 milyon euro değerinde 100 otomobil ihraç ettikleri tespit edilen üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Stuttgart'taki gümrük dairesinin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, bir otomobil şirketinin kara para aklama suçlamasıyla açtığı davanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu kişilerin evlerinde arama yapıldı.

Şüpheliler, Rusya'ya hâlihazırda uygulanmakta olan ambargoyu delmekle suçlanıyor. İkisi otomobil galerisi sahibi, biri galerilerden birinin çalışanı olduğu belirtilen şüphelilerin, iki yıl boyunca üçüncü ülkeler üzerinden Rusya'ya yaklaşık 100 araç gönderdikleri kaydedildi. Galeri çalışanı olan şüphelinin, toplam 58 aracın Rusya'ya satışı ve tedariği sürecinde yapılan işlemlere müdahil olduğu belirtildi.

Mannheim İdari Mahkemesi'nin yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 1,3 milyon euroya el konulmasına karar verdiği ifade edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin kaçma tehlikesinden ötürü gözaltında tutulmalarına karar verildi.

AFP / BÜ, JD