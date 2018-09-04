Almanya'dan Rusya'ya "Şam'a engel olun" çağrısı

Suriye ordusunun Rusya ve İran'ın desteğiyle İdlib'e olası bir operasyon için hazırlıkları devam ederken, Alman hükümeti Moskova'ya, Şam yönetimini İdlib'e askeri operasyon düzenlemekten alıkoyma çağrısında bulundu. Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "Rusya'dan Suriye rejimini olası bir felaketten alıkoymasını bekliyoruz" dedi. Diğer yandan Demmer, insani yardım örgütlerinin bölgeye erişimi olması gerektiğinin altını çizdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü ise, İdlib'de yaşayan üç milyon insanın yarısının bu bölgeye göçmek zorunda kalan Suriyeliler olduğunu vurguladı. Sözcü, bölgeye düzenlenecek olası bir operasyonun gerçek bir "felakete yol açma" potansiyeli taşıyacağına dikkat çekti.

Rusya: İdlib'in durumu zirveden sonra netlik kazanacak

Tahran'da Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanları arasında 7 Eylül'de yapılacak Suriye zirvesinin ana gündem maddesi olması beklenen İdlib ile ilgili Rusya'da kritik açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'de muhaliflerin bulunduğu İdlib vilayetinin askeri açıdan durumunun Tahran'da Cuma günü yapılacak zirveden sonra netlik kazanacağını söyledi. Ryabkov, TASS haber ajansında yer alan habere göre düzenlenen basın toplantısında, "Askeri açıdan durumun ve birçok konunun üç garantör ülke Türkiye, Rusya ve İran'ın liderlerinin Cuma günü yapacağı görüşmeden sonra netlik kazanacağını düşünüyorum" dedi.

Hasan Ruhani (sol), Recep Tayyip Erdoğan (orta) ve Vladimir Putin en son Nisan ayında Ankara'da bir araya gelmişti

Kremlin, Suriye'nin İdlib vilayetindeki durumun Rusya için endişe kaynağı olmaya devam ettiğini, Rusya'nın bu konuda çeşitli ülkelerle görüştüğünü belirtti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "İdlib'deki durum hala artan endişe kaynağı ve elbette, Rus tarafının ilgili meslektaşları ile çeşitli düzeylerdeki tüm temaslarda gündemde" dedi.

Rusya'nın ardından Suriye'den de İdlib'e saldırı

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib vilayetindeki hedeflerin Salı günü bombalandığı doğrulandı. Rus haber ajanslarının duyurduğu habere göre bakanlık, bombardımanın sadece Nusra cephesi militanlarını hedef aldığını ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerin vurulmadığını belirtti. Bakanlık saldırıda görev alan uçakların Lazkiye'de Hmeymim hava üssünden çıkarıldığını aktardı.

Suriye devlet televizyonu ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, Suriye ordusunun Çarşamba gününün erken saatlerinde İdlib'in batı ve güneyine topçu ateşi açtığını duyurdu. İdlib'in batısında yer alan Cisr eş-Şuğur, Rusya ordusu tarafından Salı günü düzenlenen saldırıların da hedefindeydi.

rtr,dpa/SSB,BÜ,DÇÜ

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