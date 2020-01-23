Almanya'dan Rohingyalara 15 milyon euro ek yardım

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Bangladeş’te 800 bin Rohingya Müslümanının yaşadığı, dünyanın en büyük mülteci kamplarından olan Myanmar sınırındaki Kutupalong'u ziyaret etti. Müller, Almanya'nın Bangladeş’e sığınan Müslüman Rohingyalar için 15 milyon euro ek yardım yapacağını açıkladı. Bakan yardımların öncelikli olarak mülteci kampında ve çevresindeki bölgelerde kalan çocukların eğitimine yönelik projelerde kullanılacağını söyledi.

“Myanmar ile işbirliğini durduruyoruz”

Kampta incelemelerde bulunan Gerd Müller, “Rohingya Müslümanlarının başına gelenler beni derinden etkiledi. Onlara yönelik etnik temizlik ve insanlığa karşı işlenmiş bu suç asla kabul edilemez” diye konuştu. Alman Bakan, Myanmar'ın mültecilerin güvenli şekilde yerlerine geri dönebilmelerini sağlamak ve halihazırda orada yaşayan Rohingyaların hayatını korumakla yükümlü olduğunu vurgulayarak, “Bu söylediğim noktalar yerine getirilene kadar Myanmar ile işbirliğini donduruyoruz” dedi.

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina

Rohingya Müslümanlarına yönelik politikası nedeniyle Myanmar’a uluslararası baskının arttırılması gerektiğine vurgu yapan Müller, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan soykırım davasının desteklenmesi gerektiğini de vurguladı. Alman Bakan ayrıca, Avrupa ülkelerinden Myanmar'a yönelik vize ve ticari yaptırımları gözden geçirmelerini istedi.

2017 yazından bu yana Almanya Kalkınma Bakanlığı, Rohingya Müslümanları için kullanılmak üzere Bangladeş'e 83 milyon euro yardımda bulundu. Bunların bir kısmının eğitim ve su ihtiyacına yönelik projelerde kullanılması öngörülüyor.

Kutupalong Mülteci Kampı

Uluslararası Adalet Divanı'ndan karar

Batı Afrika ülkesi Gambiya Myanmar’da yaşayan Rohingya Müslümanlarına soykırım yapıldığı iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı’nına başvuruda bulunmuştu. Gambiya’nın, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletlerin Rohingyalara ilişkin hazırladığı rapora atıfla Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulunması sonrasında hakimler, Rohingyaların korunması için Myanmar yönetiminin gerekli önlemleri hızla almaya yükümlü olduğuna hükmetmişti. Mahkeme kararında, Myanmar'ın Rohingya azınlığın soykırıma uğramasını engelleme yükümlülüğü bulunduğuna ve ordunun Rohingyalara zulmü engellemeyi sağlamak zorunda olduğuna işaret etmişti.

Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği, Myanmarlı üst düzey ordu mensuplarına yönelik yaptırımlar uyguluyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ise Çin'in vetosu nedeniyle sert yaptırım kararları bloke ediliyor.

Birleşmiş Milletlere göre Rohingyalar dünya genelinde en fazla zulme uğrayan azınlık. Yaklaşık 54 milyon nüfuslu ve nüfusunun yüzde 90'i Budist olan Myanmar'da Rohingyalar etnik bir azınlık olarak tanınmıyor.

EPD/ ETO, TY

© Deutsche Welle Türkçe