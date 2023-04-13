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Yugoslavya Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 tipi savaş uçağı
MiG-29 tipi savaş uçağıFotoğraf: Sasa Radic/AP/picture alliance
PolitikaUkrayna

Almanya'dan Polonya'ya MiG-29 onayı

1 saat önce

Almanya, Polonya'nın Ukrayna'ya Mig-29 savaş uçakları sevkiyatına onay verdi. Böylece Polonya Ukrayna'ya 5 adet savaş uçağı daha sevk edebilecek.

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Polonya'nın Ukrayna'ya kısa menzil hava muharebe ve savunma uçağı MiG-29 sevkiyatı için istediği izin Alman hükümetinden çıktı. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Federal hükümetin uçakların Ukrayna'ya sevkedilmesine izin verdiği ifade edildi.

Sovyet yapımı MİG-29 savaş uçaklarının 3 Ekim 1990'da Federal Almanya ile birleşen Demokratik Almanya Cumhuriyeti askeri stoklarından Polonya'ya intikal ettirilmesi nedeniyle, Almanya'nın bu uçakların üçüncü devlete sevkiyatını onaylaması gerekiyor.

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü Perşembe günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Polonya hükümetinden söz konusu uçakların Ukrayna'ya sevkiyatı için onay başvurusunda bulunulduğunu doğrulamıştı.

Daha önce de Berlin'de Alman hükümet çevrelerince, "Eski Doğu Almanya stoklarından Sovyet tasarımı beş savaş uçağının Ukrayna'ya teslimatı için Polonya'dan onay talebinin alındığı" teyit edilmişti.

Savunma Bakanı Boris Pistorius başvurunun alındığını teyit ederek, Alman hükümetinin bu konudaki kararının Perşembe günü açıklanacağını duyurmuştu.

Zamanının en modern uçaklarıydı

Federal Almanya, 1990'da Demokratik Almanya Cumhuriyeti ile birleşince Doğu Almanya'dan 24 adet MiG-29 jeti devralmıştı. O dönemde bu uçaklar dünyanın en modern savaş uçakları arasında yer alıyordu. Berlin, 2004 yılında uçakların 22'sini Polonya'ya verdi. Kalan iki uçaktan biri bir kaza sonucu devre dışı kalırken, diğeri bir müzede sergilenmeye başlandı.

Polonya, işgalci Rus güçlerine karşı mücadelede Ukrayna'nın en önemli destekçilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Varşova, askeri yardımlarının bir parçası olarak şimdiye kadar Kiev'e Sovyet yapımı sekiz adet MiG-29 sevkiyatı gerçekleştirdi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Nisan ayı başında Ukrayna'ya, aralarında Doğu Almanya stoklarından jetlerin de bulunduğu yaklaşık 30 uçaktan oluşan MiG filosunun tamamını sevk edeceklerini açıklamıştı.

 

AFP,dpa,Reuters / TY,ET

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