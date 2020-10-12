Almanya'dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz

Alman hükümeti, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de çalışmalarına devam etmesi için on günlük Navtex ilan edilmesine tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin bölgede araştırma faaliyetlerine gerçekten başlamasının akıllıca bir adım olmayacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Alman hükümet sözcüsü, "Bu çok üzücü ve bizim açımızdan Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları boşa çıkaracak akılsızca bir adım olur" ifadesini kullandı.

Maas Kıbrıs ve Yunanistan’a gidiyor

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’nin sismik araştırmalara yeniden başlama kararı ile Doğu Akdeniz’de gerginliğin artması üzerine Salı günü resmi temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs ve Yunanistan’ı ziyaret etme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Maas’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan’da ise Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmeyi planladığı bildirildi.

"Gemi Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı"

Ankara, Eylül ayı ortalarında Antalya Limanı'na dönen sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir Navtex (denizcilere duyuru) mesajı yayınlayarak, geminin 22 Ekim'e kadar, Kaş'ın karşısındaki Yunanistan'a ait Meis Adası'nın güneyinde kalan bölgede araştırma yapacağını duyurmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Gemi Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı" ifadesini kullandı:

Yunanistan‘dan kınama

Atina ise Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz’de araştırmalara başlayacak olmasına sert tepki gösterdi. Geminin doğal gaz arama faaliyetleri yürütmesi için harekete geçirilmesini kınayan Yunan Dışişleri Bakanlığı, "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" açıklamasını yaptı. Bakanlık ayrıca Türk hükümetinin "güvenilmez" olduğunu ve "gerçek anlamda diyaloğa ilgi duymadığını" öne sürdü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in de konuyla ilgili olarak AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Oruç Reis'in 10 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de başladığı doğal gaz arama faaliyetleri Yunanistan ve Türkiye arasında deniz yetki alanları konusunda gerginliğe neden olmuştu. Yunanistan, Oruç Reis'in faaliyetlerini yürüttüğü bölgenin kendi yetki alanında olduğunu iddia ediyor.

Güvenlik mekanizması üzerinde anlaşılmıştı

Oruç Reis'in çekilmesinin ardından Yunanistan ve Türkiye, NATO bünyesinde teknik görüşmelere başlamış ve iki ülke arasında yükselen tansiyon düşmüştü. Brüksel'deki NATO karargahında Türk ve Yunan askeri teknik heyetler arasında sürdürülen teknik görüşmeler sonucunda askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşıldığı açıklanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mekanizmanın havada veya denizde yaşanabilecek "olası kazaların" önüne geçilmesi amacı taşıdığını söylemişti.

AFP,DHA,DW / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe