 Almanya′dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz | AVRUPA | DW | 12.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Almanya'dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz

Alman hükümeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeniden sismik araştırmalara başlamasının "akıllıca bir adım olmayacağı" uyarısında bulundu. Alman Dışişleri Bakanı'nın yarın Kıbrıs ve Yunanistan'a gideceği bildirildi.

default

Alman hükümeti, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de çalışmalarına devam etmesi için on günlük Navtex ilan edilmesine tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin bölgede araştırma faaliyetlerine gerçekten başlamasının akıllıca bir adım olmayacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Alman hükümet sözcüsü, "Bu çok üzücü ve bizim açımızdan Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları boşa çıkaracak akılsızca bir adım olur" ifadesini kullandı.

Maas Kıbrıs ve Yunanistan’a gidiyor

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’nin sismik araştırmalara yeniden başlama kararı ile Doğu Akdeniz’de gerginliğin artması üzerine Salı günü resmi temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs ve Yunanistan’ı ziyaret etme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Maas’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan’da ise Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmeyi planladığı bildirildi.

"Gemi Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı"

Ankara, Eylül ayı ortalarında Antalya Limanı'na dönen sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir Navtex (denizcilere duyuru) mesajı yayınlayarak, geminin 22 Ekim'e kadar, Kaş'ın karşısındaki Yunanistan'a ait Meis Adası'nın güneyinde kalan bölgede araştırma yapacağını duyurmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Gemi Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı" ifadesini kullandı:

Yunanistan‘dan kınama

Atina ise Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz’de araştırmalara başlayacak olmasına sert tepki gösterdi.  Geminin doğal gaz arama faaliyetleri yürütmesi için harekete geçirilmesini kınayan Yunan Dışişleri Bakanlığı, "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" açıklamasını yaptı. Bakanlık ayrıca Türk hükümetinin "güvenilmez" olduğunu ve "gerçek anlamda diyaloğa ilgi duymadığını" öne sürdü.    

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in de konuyla ilgili olarak AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Oruç Reis'in 10 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de başladığı doğal gaz arama faaliyetleri Yunanistan ve Türkiye arasında deniz yetki alanları konusunda gerginliğe neden olmuştu. Yunanistan, Oruç Reis'in faaliyetlerini yürüttüğü bölgenin kendi yetki alanında olduğunu iddia ediyor.

Güvenlik mekanizması üzerinde anlaşılmıştı

Oruç Reis'in çekilmesinin ardından Yunanistan ve Türkiye, NATO bünyesinde teknik görüşmelere başlamış ve iki ülke arasında yükselen tansiyon düşmüştü. Brüksel'deki NATO karargahında Türk ve Yunan askeri teknik heyetler arasında sürdürülen teknik görüşmeler sonucunda askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşıldığı açıklanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mekanizmanın havada veya denizde yaşanabilecek "olası kazaların" önüne geçilmesi amacı taşıdığını söylemişti.

AFP,DHA,DW / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyon yeniden yükseliyor

Türkiye, Antalya Limanı'na çekildiği açıklanan Oruç Reis sismik araştırma gemisi için 10 günlük yeni bir Navtex yayınladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bu adımın bir "tehdit" olduğunu söyledi.  

Kıbrıs: Yavuz'un çekilmesi sevindirici bir gelişme

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisini geri çekmesini olumlu bir ilk adım olarak nitelendirdi. Hükümet sözcüsü, "Ancak Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Ada'nın doğusunda çalışmalarına devam ediyor" dedi.  

Ankara ve Atina arasında Navtex gerilimi

Yunanistan’ın dün yayımladığı 2 yeni Navtex'in ardından Türkiye de daha önce ilan ettiği Navtex'leri yeniledi. Gelişmelerin ardından Oruç Reis’in Antalya Limanı’ndan ayrılarak açıkta demirlediği bildirildi.  

Erdoğan: Diplomasiye bir fırsat tanıyalım istedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis’in tamir-bakım için çekilmesinin Türkiye’nin sismik araştırmalarının durduğu anlamına gelmediğini söyledi. Erdoğan Türkiye’nin her zaman görüşmeye hazır olduğunu da belirtti.  

Benzer içerik

Türkei Das seismisches Forschungsschiff Oruc Reis bei Antalya

Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyon yeniden yükseliyor 12.10.2020

Türkiye, Antalya Limanı'na çekildiği açıklanan Oruç Reis sismik araştırma gemisi için 10 günlük yeni bir Navtex yayınladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bu adımın bir "tehdit" olduğunu söyledi.

Griechenland Athen Premierminister Kyriakos Mitsotakis und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

Mitsotakis: Doğu Akdeniz NATO'nun da sorunu 06.10.2020

Atina Doğu Akdeniz krizine NATO'nun daha fazla dahil olmasını istiyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz anlaşmazlığının sadece üç ülke arasında değil, NATO'nun da bir sorunu olduğunu söyledi.

Türkei Das seismisches Forschungsschiff Oruc Reis bei Istanbul

Ankara ve Atina arasında Navtex gerilimi 04.10.2020

Yunanistan’ın dün yayımladığı 2 yeni Navtex'in ardından Türkiye de daha önce ilan ettiği Navtex'leri yeniledi. Gelişmelerin ardından Oruç Reis’in Antalya Limanı’ndan ayrılarak açıkta demirlediği bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Nordzypern | Präsidentschaftswahlen | Wähler (Birol Bebek/AFP/Getty Images)

Kuzey Kıbrıs'ta sandıklar kapandı

Kuzey Kıbrıs’ta halk cumhurbaşkanlığı seçimi ve anayasa değişikliği için sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk verilere göre, katılım oranı yüzde 50'nin altında kaldı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  