Almanya’dan OHAL açıklaması

Alman haber ajansı dpa'ya bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'de Olağanüstü Hal'in kaldırılmış olmasını "önemli bir işaret" olarak değerlendirdi. "Yeni anayasa Türk hükümetine hatırı sayılır yetkiler veriyor" diyen Maas, "Şimdi belirleyici olan, bu yetkileri sorumluluk bilinci içerisinde kullanmak" diye konuştu.

"OHAL'in arka kapıdan uzatılmaması gerekir" diyen Maas, demokrasinin güçler ayrılığı olduğu müddetçe işler kalabileceğini söyledi. "Türkiye'nin bu bakımdan ölçülmesi gerektiğini" söyleyen Maas, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde de bunun son derece önemli olduğunu kaydetti.

Muhalefet partilerinden eleştiri

Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen ise OHAL'in kalkmasıyla ilgili Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte "Türkiye'nin İslami bir baskı devletine dönüşmekte olduğu" uyarısını yaptı. Dağdelen "Türkiye'de keyfiyet rejiminin bitmesi beklenmemeli. OHAL artık normal hal" dedi. Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatına son vermesi gerektiğini söyleyen Dağdelen, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini resmi olarak bitirmesini istedi.

Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir de OHAL'in sona ermesinin bir iyileşme getirmediğini belirtti. Alman Yazı İşleri Ağı'na (Redaktionsnetzwerk Deutschland) bir açıklama yapan Özdemir "otoriter otokrat Erdoğan'ın" "hoşlanılmayan muhaliflerin cezaevlerinde yok olması, işlerini kaybetmesi ya da yurtdışına kaçması" için çaba gösterdiğini söyledi. Özdemir Alman hükümetinden Türkiye'deki demokratik güçleri desteklemesini istedi.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürürlüğe sokulan ve iki yıldır süren OHAL dün sona erdi. OHAL döneminde 32 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartıldı. Bu kararnameler doğrultusunda resmi verilere göre 160 bin kişi hakkında gözaltı işlemi yapıldı, 70 binden fazla kişi tutuklandı, 155 bin kişi hakkında "silahlı örgüte" üye olmak suçundan soruşturma açıldı.

dpa / EC, BK

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