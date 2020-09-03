 Almanya’dan Libya silah ambargosunu delenlere eleştiri | DÜNYA | DW | 04.09.2020

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DÜNYA

Almanya’dan Libya silah ambargosunu delenlere eleştiri

Berlin, iç savaş yorgunu Libya’ya uygulanan silah ambargosunun delinmesini eleştirdi. Eleştirinin hedefinde Türkiye, Rusya ve BAE var.

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Alman hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM) iç savaşla çalkalanan Libya'ya uygulanan silah ambargosunun Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sürekli olarak ihlal edilmesini sert bir dille eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, BM bünyesinde hazırlanan konuya ilişkin gizli raporun Almanya'yı şaşırtmadığını söyledi. Söz konusu raporda, silah ambargosunun ciddi bir biçimde ihlal edildiği kaydediliyor.

Almanya raporu yayınlamak istiyor

Sözcü, federal hükümetin, kamuoyunun da bilgilenmesi için gizli BM raporunu yayınlama taraftarı olduğunu kaydederek, bu şekilde, hangi ülkelerin taahhütlerini yerine getirdiğini ve hangilerinin ülkedeki silahlanmaya katkı sağladığını su yüzüne çıkarmak istediklerini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nde bu konuda hala fikir ayrılığı olduğunun altını çizen sözcü, "Dirençli, kalıcı bir barışçıl bir çözüme hala çok ama çok uzun bir yol var" diyerek, BM bünyesinde, olası yaptırımlara ilişkin bir tartışmanın gündeme gelebileceğine işaret etti.

Kremlin‘den 338 askeri uçak

Raporun gizli olmasına atıfta bulunan bakanlık sözcüsü, ambargoyu ihlal eden ülkelerin ismini vermekten kaçındı. Ancak raporu inceleyen Reuters haber ajansına göre, söz konusu belgede Türkiye, Rusya ve BAE'nin, Libya iç savaşının taraflarına silah yardımı yapmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Bu da, söz konusu ülkelerin, Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nda üzerinde mutabık kalınan kararları ihlal ettiğini gösteriyor.

Rapora göre, Rusya, son dokuz ayda, Libya'da bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'e lojistik destek sağlamak amacıyla 338 askeri uçuş gerçekleştirdi. Ancak Rusya, Libya'da "tek bir Rus askeri dahi olmadığını" iddia ediyor. Libya'nın doğu bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran General Hafter güçlerini, Rusya'nın yanı sıra BAE de destekliyor.

Türkiye ise savaşın diğer tarafı olan, ülkenin batısında kontrolü elinde bulunduran Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek sağlıyor. Türkiye'nin uluslararası toplumun tanıdığı Trablus hükümetinin kontrolündeki milisleri silahlandırdığı da biliniyor.

BM raporunda, Ürdün ve Katar'ın da adı geçiyor. İki ülke, BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın da oyuyla kabul edilen silah ambargosunu delmekle suçlanıyor.

Reuters / BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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