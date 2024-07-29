Almanya'dan Lübnan'daki vatandaşlarına "ayrılın" çağrısı

Alman hükümeti Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeden "derhal ayrılmalarını" tavsiye etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'da yaklaşık bin 300 Alman vatandaşı bulunduğu belirtilerek, bu kişilerin "hâlâ mümkünken ülkeden ayrılmaları" istendi. "Bölgedeki Almanların durumundan oldukça endişeliyiz, gerekli hazırlıkları yapıyoruz" denilen açıklamada, Gazze Savaşı'nın başladığı Ekim 2023'ten beri Almanlara ülkeden çıkmaları yönünde tavsiyede bulunulduğu hatırlatıldı. Benzer bir çağrıyı ABD de kendi vatandaşları için yaptı.

Federal Hükümet, İsrail tarafından ilhak edilen Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi köyü Mecdel Şems'e Cumartesi günü düzenlenen saldırıyı kınadı. Hükümet sözcü yardımcısı Christiane Hoffmann, "Hizbullah'ın ve diğer aktörlerin sürdürdüğü saldırılar kabul edilemez ve derhal sona ermelidir. Özellikle tansiyonun bu derece yüksek olduğu şu anki durumda, olası bir çatışma ve bölgesel bir yangın önlenmeli. Bunu da ortaklarımıza anlatıyoruz. Çağrımız bölgedeki müttefikleri üzerinde söz sahibi olan tüm taraflara. Özellikle de İran'a" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Lübnanlı mevkidaşı dahil bir dizi isimle görüşmeler gerçekleştirdi.

İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine Cumartesi günü roket düşmüş,olayda 12 çocuk ve genç yaşamını yitirmişti. İsrail saldırıdan İran destekli Lübnan Hizbullah'ını sorumlu tutarken, Hizbullah bu iddiayı reddediyor.

Hizbullah, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den beri hemen hergün İsrail'e yönelik roket saldırıları gerçekleştiriyor. Ülkenin kuzeyine yığınak yapan İsrail ordusu Lübnan'a operasyon başlatma hazırlığı içinde.

Reuters / MUK,ET

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