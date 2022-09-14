Alman Dış İlişkiler Enstitüsü (ifa), bu yılki "Kültürlerarası Diyalog" ödülüne Osman Kavala’nın layık görüldüğünü duyurdu. Açıklamada, Kavala’nın "cesaret ve direnişiyle" örnek teşkil ettiği belirtildi.
Alman Dış İlişkiler Enstitüsü (ifa), Türkiye’de cezaevinde tutulan Osman Kavala’ya "Kültürlerarası Diyalog" ödülü verileceğini duyurdu.
Bugün ifa tarafından yapılan yazılı açıklamada, töreninin 10 Kasım’da Berlin’de düzenleneceği, ödül konuşmasının da Almanya siyasetinin duayen isimlerinden, Federal Meclis’in eski başkanı Wolfgang Schäuble tarafından yapılacağı belirtildi.
En son piyanist Igor Levit’e verilen ifa Kültürlerarası Diyalog ödülü, sosyal toplumsal ve sanatsal angajmanlarıyla, kültürlerarası ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayan kurum ya da kişilere veriliyor.
Maddi değeri 10 bin euro olan ödüle layık görülen kişi ya da kurumlar, bu tutarı kültürel alanda, kamu yararına faaliyet gösteren ve barışı destekleyen proje ya da organizasyonlara verebiliyor.
Alman Dış İlişkiler Enstitüsü, sanat, sivil toplum ve bilim alanındaki özgürlükleri ve bunların desteklenmesini en temel görevleri ve hedefleri arasında konumlandırıyor. Enstitü, günümüzde bu özgürlüklerin demokrasilerde de, milliyetçilik, popülizm ve otoriter eğilimler nedeniyle tehdit altında olduğuna dikkat çekiyor.